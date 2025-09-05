المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سبورت: برشلونة مهتم بضم مارك جويهي "مجانًا" في الصيف المقبل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:25 م 05/09/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة، بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي مارك جويهي، بشكل مجاني، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب تجديد عقده، بعدما كان على أعتاب الانتقال لصفوف ليفربول، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

ورفض كريستال بالاس التخلي عن خدمات مارك جويهي، بسبب قرار المدرب أوليفر جلاسنر، في ظل عدم التعاقد مع مدافع بديل لتعويضه.

بعد انهيار صفقة ليفربول.. جويهي يتمرد على كريستال بالاس

برشلونة يبحث عن مدافع جديد.. ومنافسة منتظرة مع ليفربول

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في تعزيز مركز قلب الدفاع، بعد رحيل إنييجو مارتينيز، واحتمالية رحيل أندرياس كريستنسن عن صفوف الفريق الكتالوني.

وأكدت أن برشلونة أبدى اهتمامه بالمدافع صاحب الـ 25 عامًا، حيث سيراقبه المدير الرياضي ديكو، تمهيدًا للدخول في مفاوضات لضمه، لكنه سيواجه منافسة شرسة من ليفربول.

تقارير: برشلونة يكثف اتصالاته لتجديد عقد دي يونج

وكان جويهي قد انضم لصفوف كريستال بالاس في عام 2021، قادمًا من تشيلسي، مقابل 23 مليون يورو.

ويعد جويهي أحد العناصر الأساسية في تشكيل كريستال بالاس، والذي قاد فريقه للفوز ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
برشلونة كريستال بالاس مارك جويهي

