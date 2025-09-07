صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

انتقادات لتوخيل

يواصل المنتخب الإنجليزي الفوز بصعوبة كبيرة على المنتخبات المغمورة، بعدما انتصر (2-0) على أندورا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وبدت الجماهير الإنجليزية الحاضرة غاضبة من أداء فريق توماس توخيل، إذا غادرت المدرجات قبل نحو 15 دقيقة على نهاية المباراة الكئيبة ضد أندورا.

ويواجه منتخب إنجلترا أول اختبار حقيقي في عهد توخيل، عندما يحل ضيفًا على صربيا، الثلاثاء المقبل.

سكاي سبورتس

إعارة أونانا

يستعد الحارس الكاميروني أندريه أونانا لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، معارًا إلى طرابزون سبور التركي.

ولا تتضمن إعارة أونانا، خيار الشراء، ما يعني عودته إلى مانشستر يونايتد مجددًا، الصيف المقبل.

وخرج أونانا من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، لينحصر الصراع على حراسة مرمى يونايتد بين التركي ألتاي بايندير والبلجيكي سين لامينز.

ديلي ميل

متى يشارك إيزاك مع ليفربول؟

من المتوقع أن يظهر السويدي ألكسندر إيزاك بين بدلاء ليفربول في المباراة المقبلة أمام بيرنلي.

ولا يخطط ليفربول في الوقت الحالي لإعداد برامج لياقة بدنية خاصة من أجل إيزاك، لكن الجهاز الطبي سيراقب مستوياته عن قرب حتى يحدد موعد مشاركته أساسيًا لأول مرة.

وكان إيزاك غاب عن الفترة التحضيرية لنيوكاسل يونايتد من أجل الضغط على إدارة ناديه السابق، لتسهيل انضمامه إلى ليفربول.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

جاهزية لامين يامال

اقترب لامين يامال من المشاركة بشكل طبيعي رفقة منتخب إسبانيا أمام تركيا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المؤشرات تدل على جاهزية لامين يامال للمشاركة مع منتخب إسبانيا أمام تركيا في المواجهة المرتقبة بينهما.

ويتعافى يامال بشكل جيد من آلام الظهر التي شعر بها في نهاية مباراة بلغاريا، وشارك لاعب برشلونة في تدريبات الفريق بكامل طاقته إلى جانب بقية زملائه، دون أي مخاوف.

آس

إشبيلية يفاوض زياش

دخل نادي إشبيلية في مفاوضات مع المغربي حكيم زياش للحصول على خدماته خلال هذه الفترة.

وترغب إدارة إشبيلية في ضم زياش لمدة موسم واحد فقط، مع وضع بند يتيح التجديد لموسم آخر، حيث ستكون الصفقة مجانية

ماركا

اقتراب عودة بيلينجهام

اقتربت عودة بيلينجهام حيث من المقرر أن يبدأ الإنجليزي هذا الأسبوع في تكثيف عمله على أرضية الملعب بالكرة، ولا يُستبعد حتى أن يشارك جزئياً مع الفريق.

وبدأ العد التنازلي لعودته الكاملة إلى التدريبات الجماعية ومن ثم الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات.

اللاعب يشعر بانطباعات جيدة جداً في مرحلة التعافي، ولديه رغبة قوية في المساهمة في أقرب وقت ممكن.

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

صدمة ديمبيلي

تأكد غياب عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بعد الإصابة ضد أوكرانيا.

وتعرض الجناح الباريسي لإصابة أخرى خلال مشاركته مع منتخب فرنسا ضد أوكرانيا بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع غياب ديمبيلي عن أول مباراتين للنادي الباريسي في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا وبرشلونة.

ليكيب

مبابي يهدد هنري

أعرب كيليان مبابي، الذي سجل هدفه الدولي رقم 51 مع فرنسا عن فخره بمعادلة عدد أهداف تييري هنري.

وقال مبابي: "شرف كبير لي أن أعادل لاعبًا مثل هنري، الجميع يعرف مكانته بالنسبة لنا كفرنسيين، إنه شخص مهد الطريق، وحقق إنجازات عظيمة، ولدي الكثير من الاحترام والإعجاب به".

وأضاف: "أريد الآن أن أتجاوز تيري هنري".

ويعد أوليفييه جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 57 نقطة.

الصحافة الألمانية

بيلد

ناجلسمان لا يخشى الإقالة

واجه جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، سؤالًا محرجًا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سأله أحد الصحفيين إن كان يخشى فقدان وظيفته بعد الخسارة المفاجئة أمام سلوفاكيا 0-2.

ورد ناجلسمان بثقة قائلاً: "الخوف ليس بالأمر الجيد. أنا شجاع بما فيه الكفاية وما زلت أرغب في الفوز بكل مباراة، الفريق أهم مني، ولهذا لست خائفًا، وأثق أننا سنظهر بشكل أفضل مما كنا عليه في المباراة السابقة".

وكالة الأنباء الألمانية

جاهزية جنابري

أصبح سيرج جنابري جاهزا من الناحية البدنية، للمشاركة مع المنتخب الألماني في مباراته الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام إيرلندا الشمالية والمقرر إقامتها غدا الأحد .

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم السبت أن جناح بايرن ميونخ تعرض لإصابة في ذراعه الأيسر خلال المباراة التي خسرها المنتخب الألماني بهدفين نظيفين أمام سلوفاكيا أمس الأول الخميس، ولكنه سيكون متاحا في المباراة التي تقام كولونيا.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

مستقبل فلاهوفيتش

يظل مستقبل فلاهوفيتش، غامضًا مع يوفنتوس، بعد غلق سوق الانتقالات الصيفي في أوروبا.

وفشل فلاهوفيتش في الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية.

ويُعد ميلان، هو أبرز المهتمين بالحصول على خدمات فلاهوفيتش، وسيعمل على إتمام الصفقة في الشتاء.

راتب موتا

يستمر تياجو موتا، في الحصول على راتبه بشكل طبيعي من يوفنتوس، على الرغم من رحيله عن تدريب الفريق.

ويتقاضى موتا 15 مليون يورو سنويًا، ويتعهد يوفنتوس بدفع راتبه حتى نهاية عقده أو تدريب فريق جديد.

وينتظر يوفنتوس إتمام مفاوضات موتا مع باير ليفركوزن، للتخلص من راتب موتا.