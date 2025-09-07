المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صحيفة إنجليزية: رحيل أونانا يمثل مخاطرة كبيرة لمانشستر يونايتد

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

06:48 م 07/09/2025
أونانا

أونانا

اعتبر الصحفي جيسون بيرت من ديلي تليجراف أن قرار مانشستر يونايتد بالتفريط في حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا سيكون "مخاطرة كبيرة"، خاصة مع الاعتماد على الحارس الجديد سين لامينس وزميله ألطاي بايندير خلال الموسم الحالي.

وكان لامينس، البالغ من العمر 23 عامًا، قد انتقل إلى "أولد ترافورد" قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي في صفقة بلغت قيمتها 18.2 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وقال بيرت في تصريحات صحفية: "أشكك في هذه الاستراتيجية. إذا كان النادي يريد بيع أونانا، كان يجب أن يتم ذلك منذ فترة. بايندير لم يكن مقنعًا، والآن يتم وضع كل المسؤولية على حارس شاب لم يخض مباريات كثيرة في الدوري البلجيكي. هو موهوب لكنه كان مشروعًا للمستقبل".

وأضاف: "مانشستر يونايتد ركز إنفاقه هذا الصيف على المهاجم، بينما كان يعلم أن هناك مشكلتين أساسيتين في مركز حراسة المرمى وخط الوسط. في البداية قرروا الإبقاء على أونانا لعام إضافي، لكن فجأة تغير الموقف".

وختم بالقول: "ربما يرغب أونانا في الرحيل، لكن لو كنت مكانهم لتمسكت به وأجبرته على المنافسة على المركز الأساسي. الوضع الحالي يمثل مخاطرة إضافية في نادٍ يعاني بالفعل من العديد من التحديات".

