ظل اللاعب محمد صلاح متقدمًا في سباق المرشحين لحصد الكرة الذهبية حتى ودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا في الثلث الأخير من موسم 2024-2025، جنبًا إلى جنب مع خسارة نهائي كأس كاراباو، لتتقلص فرص صاحب الـ33 عامًا في حصد جائزة أفضل لاعب في العالم، رغم استمرار إيمان 7 من نجوم كرة القدم بأحقيته في التتويج على حساب المنافسين الآخرين.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في 22 سبتمبر الجاري، أي بعد قرابة أسبوعين.

نجوم يرشحون صلاح لحصد الكرة الذهبية 2025

في منتصف الموسم، كان صلاح بلا شك المرشح الأوفر حظًا لحصد جائزة الكرة الذهبية 2025 قبل أن تتقلص فرصه في الحصول عليها مع توديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان من دور الـ16، إلى جانب خسارة الكؤوس المحلية، مكتفيًا بالدوري الإنجليزي.

واستطاع باريس سان جيرمان أن يحقق 5 ألقاب في عام 2025، ما زاد من فرص تتويج أحد لاعبيه بالكرة الذهبية، خاصة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ساهم بـ51 هدفًا في 53 مباراة، مع تردد أسماء لاعبين من برشلونة، بدرجة أقل، كلامين يامال ورافينيا.

ورغم ذلك، واصل بعض من نجوم لعبة كرة القدم إيمانهم بأحقية صلاح بالكرة الذهبية 2025، على النحو الآتي..

- كاسيميرو (لاعب مانشستر يونايتد): "الأمر صعب جدًا، لكن بالنسبة لي صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية.. إنه اللاعب الأفضل من حيث التأثير، يسجل كثيرًا ويصنع كثيرًا، ورغم أن ليفربول لم يحقق دوري أبطال أوروبا ولم يحصد أي ألقاب أخرى، لكن صلاح كان صاحب أكثر أداء متوازن هذا الموسم".

- لاوتارو مارتينيز (لاعب إنتر): "هناك العديد من المرشحين للكرة الذهبية، لكنني معجب جدًا بصلاح.. الأمر يعتمد على كيفية تقييمك لكل شيء، بالنسبة لي قدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي وفاز باللقب، لذا هو لاعب مثير للاهتمام حقًا".

- كاكا (المتوج بالكرة الذهبية 2007): "بالنسبة لي صلاح هو الاختيار الأول بين المرشحين للكرة الذهبية".

- كافو (أسطورة البرازيل): "صلاح الوحيد القادر على منافسة رافينيا.. ربما يفوز أحدهما بالكرة الذهبية".

- فيرجيل فان دايك (زميل صلاح في ليفربول): "أرقام صلاح كانت مذهلة.. إذا فاز بالكرة الذهبية فلن يستطيع أحد أن يجادل".

- ويليام تروست إيكونج (قائد منتخب نيجيريا): "صلاح يستحق الكرة الذهبية.. إذا فاز بها هذا العام يمكنه أن يكون ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ أفريقيا".

- أمادو أونانا (لاعب وسط إيفرتون): "صلاح سريع جدًا، حاد، لديه القدرة على إنهاء الهجمات، وأعتقد أن هذا هو موسم التتويج بالكرة الذهبية بالنسبة له".