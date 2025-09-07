فاجأ بيب جوارديولا الجميع باختياره اسم غير متوقع حين سُئل عن اللاعب الذي كان يستحق البقاء فترة أطول في مانشستر سيتي.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بعنوان "Adios a Txiki"، قال المدرب الإسباني: "سأختار اسمًا قد يبدو غير متوقع: خيسوس نافاس. كان يجب أن يبقى معنا وقتًا أطول".

وكان نافاس قد انضم إلى السيتي في 2013 قادمًا من إشبيلية، وساهم بسرعته وقدرته على منح الفريق اتساعًا في اللعب، قبل أن يعود مجددًا إلى النادي الأندلسي عام 2017، بعد أربعة مواسم في إنجلترا. ورغم أن جوارديولا عمل معه لموسم واحد فقط، إلا أن تأثيره ترك بصمة واضحة لدى المدرب الكتالوني.

كما لم ينس جوارديولا الإشادة بلاعب آخر كان أحد أبرز مفاتيح نجاحه في "السيتزنز"، حيث قال: "إلكاي جوندوجان كان ذا قيمة عظيمة بالنسبة لنا، وسيظل دائمًا جزءًا مني."

ويُذكر أن النجم الألماني لعب دورًا حاسمًا بأهدافه في المباريات الكبرى، ليصبح أحد قادة الحقبة الذهبية للفريق.