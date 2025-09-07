المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يتخلص من الكابوس المزعج

محمد همام

كتب - محمد همام

10:28 م 07/09/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

أعطى الحارس الكاميروني أندريه أونانا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" في الصيف الحالي.

وكان نادي طرابزون سبور قد تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات أونانا على سبيل الإعارة دون بند وضع الشراء النهائي.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" أن الحارس الكاميروني وقّع على العقد، حيث تم الاتفاق على عدم دفع النادي التركي أي مبلغ مالي.

ومن المتوقع أن يغادر الحارس الكاميروني الدولي إلى تركيا في الأسبوع المقبل للانضمام إلى صفوف طرابزون بصورة رسمية.

وكان أونانا قد خسر مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح الحارس التركي ألطاي بايندير، كما تعاقد "الشياطين الحمر" مع الحارس البلجيكي سين لامينز.

وانضم أونانا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادمًا من إنتر الإيطالي في صفقة مالية بلغت 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن صاحب الـ29 عامًا تلقى 150 هدفًا في 102 مباراة بجميع المسابقات، سواء محلية أو قارية.

كما تجدر الإشارة إلى أن أونانا غاب عن أول ثلاث جولات في الدوري الإنجليزي ضد آرسنال وفولهام وبيرنلي، في المقابل شارك أمام جريمسبي في كأس كاراباو، إلا أن "الشياطين الحمر" ودّعوا المسابقة بركلات الترجيح (12-11) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي 2-2.

الدوري التركي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد طرابزون إنتر أونانا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg