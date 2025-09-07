مانشستر يونايتد يتخلص من الكابوس المزعج

أعطى الحارس الكاميروني أندريه أونانا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" في الصيف الحالي.

وكان نادي طرابزون سبور قد تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات أونانا على سبيل الإعارة دون بند وضع الشراء النهائي.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" أن الحارس الكاميروني وقّع على العقد، حيث تم الاتفاق على عدم دفع النادي التركي أي مبلغ مالي.

ومن المتوقع أن يغادر الحارس الكاميروني الدولي إلى تركيا في الأسبوع المقبل للانضمام إلى صفوف طرابزون بصورة رسمية.

وكان أونانا قد خسر مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح الحارس التركي ألطاي بايندير، كما تعاقد "الشياطين الحمر" مع الحارس البلجيكي سين لامينز.

وانضم أونانا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادمًا من إنتر الإيطالي في صفقة مالية بلغت 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن صاحب الـ29 عامًا تلقى 150 هدفًا في 102 مباراة بجميع المسابقات، سواء محلية أو قارية.

كما تجدر الإشارة إلى أن أونانا غاب عن أول ثلاث جولات في الدوري الإنجليزي ضد آرسنال وفولهام وبيرنلي، في المقابل شارك أمام جريمسبي في كأس كاراباو، إلا أن "الشياطين الحمر" ودّعوا المسابقة بركلات الترجيح (12-11) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي 2-2.