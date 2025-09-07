الدرس يتكرر.. ريال مدريد يريد لاعب ليفربول

كشفت تقارير صحفية أوروبية، اليوم الأحد، عن وجود رغبة سابقة من نادي ريال مدريد في ضم إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول.

وجاءت رغبة النادي الإسباني في ضم كوناتي (26 عامًا) خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة ليفربول رفضت مناقشة الفكرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الفرنسي مع "الريدز" في صيف 2026، إلا أن نادي ليفربول يريد تجديد عقد اللاعب نظرًا لاعتباره من الأعمدة الأساسية في الفريق.

وشهدت الفترة الماضية وجود محاولات من ليفربول لتجديد عقد كوناتي، لكن لم يتم الوصول إلى اتفاق مالي بين الطرفين، رغم رغبة اللاعب في البقاء واستمراره مع الفريق في المواسم المقبلة.

سيناريو أرنولد

قد يبدو أن سيناريو ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول السابق وريال مدريد الحالي، يتكرر مع اللاعب كوناتي، والذي من المحتمل أن يوقع لـ"الملكي" في الصيف المقبل.

وكان ليفربول قد استفاد بمبلغ بسيط نظرًا لقيمة أرنولد التسويقية، حيث حصل النادي الإنجليزي على 10 ملايين يورو تقريبًا من بيع أرنولد حتى يتسنى له المشاركة في كأس العالم للأندية في 2025.

ومن المحتمل أن يعود ريال مدريد لتكثيف التفاوض مع كوناتي في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول في الأشهر المقبلة، وتحديدًا مع الوصول إلى شهر يناير، مما يعني تبقى 6 أشهر في عقده.

وانتقل كوناتي إلى ليفربول في صيف 2021 قادمًا من لايبزيج في صفقة مالية قدرت بـ40 مليون يورو.

واستطاع المدافع الدولي الفرنسي أن يحقق العديد من الألقاب المحلية بقميص ليفربول، كان أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة الأولى في مسيرته.

