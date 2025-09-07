المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الدرس يتكرر.. ريال مدريد يريد لاعب ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

10:52 م 07/09/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية أوروبية، اليوم الأحد، عن وجود رغبة سابقة من نادي ريال مدريد في ضم إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول.

وجاءت رغبة النادي الإسباني في ضم كوناتي (26 عامًا) خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة ليفربول رفضت مناقشة الفكرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الفرنسي مع "الريدز" في صيف 2026، إلا أن نادي ليفربول يريد تجديد عقد اللاعب نظرًا لاعتباره من الأعمدة الأساسية في الفريق.

وشهدت الفترة الماضية وجود محاولات من ليفربول لتجديد عقد كوناتي، لكن لم يتم الوصول إلى اتفاق مالي بين الطرفين، رغم رغبة اللاعب في البقاء واستمراره مع الفريق في المواسم المقبلة.

سيناريو أرنولد

قد يبدو أن سيناريو ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول السابق وريال مدريد الحالي، يتكرر مع اللاعب كوناتي، والذي من المحتمل أن يوقع لـ"الملكي" في الصيف المقبل.

وكان ليفربول قد استفاد بمبلغ بسيط نظرًا لقيمة أرنولد التسويقية، حيث حصل النادي الإنجليزي على 10 ملايين يورو تقريبًا من بيع أرنولد حتى يتسنى له المشاركة في كأس العالم للأندية في 2025.

ومن المحتمل أن يعود ريال مدريد لتكثيف التفاوض مع كوناتي في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول في الأشهر المقبلة، وتحديدًا مع الوصول إلى شهر يناير، مما يعني تبقى 6 أشهر في عقده.

وانتقل كوناتي إلى ليفربول في صيف 2021 قادمًا من لايبزيج في صفقة مالية قدرت بـ40 مليون يورو.

واستطاع المدافع الدولي الفرنسي أن يحقق العديد من الألقاب المحلية بقميص ليفربول، كان أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة الأولى في مسيرته.

الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد الدوري الإسباني إبراهيما كوناتي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

