الدوري الإنجليزي يكشف عن 15 مرشحًا لدخول "قاعة المشاهير"

كشف موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اختيار 15 لاعبًا، في قائمة المرشحين لدخول "قاعة المشاهير" في تاريخ البريميرليج.

نظام اختيار نجوم "قاعة المشاهير" في البريميرليج

وتعتبر "قاعة المشاهير" بمثابة تكريم لنجوم البريميرليج، الذين حققوا إنجازات استثنائية وقدّموا مساهمات قيّمة للدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه عام 1992.

وسيتم اختيار ثنائي جديد للانضمام إلى قاعة المشاهير، من خلال تصويت الجماهير على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيتم إغلاقه ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري.

سيتم عرض نتائج استطلاع رأي الجماهير على أعضاء قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 24 الحاليين، والذين سيدلون بأصواتهم لاختيار من سيُنضم إلى القاعة في عام 2025.

وشهدت القائمة تواجد نجوم من عدة أندية، أبرزها مانشستر يونايتد، أرسنال، ليفربول، تشيلسي، توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي.

وضمت القائمة: سول كامبل، مايكل كاريك، جيرمين ديفو، باتريس إيفرا، سيسك فابريجاس، ليس فيرديناند، روبي فاولر، إيدين هازارد، جاري نيفيل، مايكل أوين، تيدي شيرينجهام، ديفيد سيلفا، يايا توريه، إدوين فان دير سار، نيمانيا فيديتش.

سيتم الإعلان عن العضوين الجديدين، والاحتفال بهما، في حفل خاص يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، حسبما كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.