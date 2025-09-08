المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي يكشف عن 15 مرشحًا لدخول "قاعة المشاهير"

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:32 م 08/09/2025
قاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي الممتاز

قاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اختيار 15 لاعبًا، في قائمة المرشحين لدخول "قاعة المشاهير" في تاريخ البريميرليج.

نظام اختيار نجوم "قاعة المشاهير" في البريميرليج

وتعتبر "قاعة المشاهير" بمثابة تكريم لنجوم البريميرليج، الذين حققوا إنجازات استثنائية وقدّموا مساهمات قيّمة للدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه عام 1992.

وسيتم اختيار ثنائي جديد للانضمام إلى قاعة المشاهير، من خلال تصويت الجماهير على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيتم إغلاقه ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري.

رسمياً.. جون تيري وأندرو كول ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

سيتم عرض نتائج استطلاع رأي الجماهير على أعضاء قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 24 الحاليين، والذين سيدلون بأصواتهم لاختيار من سيُنضم إلى القاعة في عام 2025.

هازارد وفاولر على رأس المرشحين لدخول قاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي

وشهدت القائمة تواجد نجوم من عدة أندية، أبرزها مانشستر يونايتد، أرسنال، ليفربول، تشيلسي، توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي.

وضمت القائمة: سول كامبل، مايكل كاريك، جيرمين ديفو، باتريس إيفرا، سيسك فابريجاس، ليس فيرديناند، روبي فاولر، إيدين هازارد، جاري نيفيل، مايكل أوين، تيدي شيرينجهام، ديفيد سيلفا، يايا توريه، إدوين فان دير سار، نيمانيا فيديتش.

سيتم الإعلان عن العضوين الجديدين، والاحتفال بهما، في حفل خاص يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، حسبما كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

