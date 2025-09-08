المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. تيجاني ريندرز لاعب شهر أغسطس في مانشستر سيتي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:44 م 08/09/2025
تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي

تيجاني ريندرز

توج تيجاني ريندرز لاعب وسط مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي.

وتفوق الهولندي على الثنائي إيرلينج هالاند وجون ستونز، اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصويت الأول لموسم 2025-2026.

مرموش يغيب عن المنافسة

فيما غاب الدولي المصري، عمر مرموش، عن المنافسة على الجائزة في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من تسجيل هالاند 3 أهداف في أول 3 مباريات، إلا أن ريندرز تفوق عليه، وحصد الجائزة.

وخاض ريندرز 3 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

وانضم ريندرز إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي ميلان الإيطالي مقابل 55 مليون يورو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة وخسر اثنين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

 

 

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند تيجاني ريندرز

