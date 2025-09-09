المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نوتنجهام فورست يعلن إقالة نونو سانتو من تدريب الفريق

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:10 ص 09/09/2025
نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست

نونو سانتو

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو من منصبه، بعد أقل من عامين على توليه القيادة الفنية للفريق، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي.

وجاء في بيان فورست: "يؤكد نادي نوتنجهام فورست، أنه وبعد التطورات الأخيرة، تم إعفاء نونو إسبيريتو سانتو من مهامه كمدير فني. يود النادي أن يشكر نونو على مساهمته الكبيرة خلال فترة ناجحة في ملعب سيتي غراوند، وخاصة في موسم 2024/2025، الذي سيظل محفورًا في تاريخ النادي بذكريات جميلة".

وأضاف البيان: "لقد لعب نونو دورًا محوريًا في النجاحات التي حققها الفريق الموسم الماضي، وسيظل دائمًا جزءًا مميزًا من رحلتنا".

وكان نونو، الذي تولى المهمة في ديسمبر 2023 خلفًا للمدرب ستيف كوبر، قد قاد نوتنجهام فورست للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يحقق قفزة كبيرة الموسم الماضي، بإنهاء المسابقة في المركز السابع والتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

لكن بداية الموسم الحالي جاءت محبطة، إذ تعرض الفريق لنتائج متذبذبة، أبرزها الخسارة بثلاثية نظيفة أمام وست هام، بجانب تصاعد الخلافات بين المدرب ومالك النادي إيفانجيلوس مارتيناكيس، ما أدى في النهاية إلى قرار الإقالة.

 

