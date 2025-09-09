المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ذا أثلتيك: إصابة ديلاب تبعده عن تشيلسي 10 أسابيع

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:54 م 09/09/2025
ديلاب

ليام ديلاب

كشف نادي تشيلسي عن المدة المتوقعة لتعافي مهاجمه الشاب ليام ديلاب، بعد إصابته في أوتار الركبة التي أبعدته عن المشاركة منذ بداية الموسم.

تشيلسي يحدد موعد عودة ليام ديلاب

وبحسب تقرير لموقع ذا أثليتيك، من المنتظر أن يعود اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى تدريبات الفريق الأول في نوفمبر المقبل، على أمل الظهور مجددًا في المباريات خلال فترة الأعياد المزدحمة، وذلك بعد تجنبه الخضوع لعملية جراحية والاكتفاء ببرنامج تأهيلي.

وحدد الأطباء فترة غياب ديلاب بنحو 10 أسابيع من تاريخ إصابته، ما يعني أن عودته ستتزامن مع نهاية فصل الخريف، في وقت يفتقد فيه تشيلسي لخيارات هجومية عدة، بعد رحيل كريستوفر نكونكو إلى ميلان وانتقال نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ.

العودة قبل فترة الأعياد قد تمنح البلوز دفعة قوية

وشكلت إصابة ديلاب ضربة قوية للبلوز، إلا أن غيابه سيكون أقل وطأة مع تحسن حالته الطبية ووضوح برنامج تعافيه، الأمر الذي يمنح المدرب أملًا في استعادة خدماته قبل الفترة الأكثر ضغطًا من الموسم.

ومنذ انضمامه قادمًا من مانشستر سيتي، لفت ديلاب الأنظار بحضوره البدني وأسلوبه القوي في الضغط على مدافعي المنافسين، إضافة إلى إسهاماته في خلق المساحات لزملائه مثل كول بالمر وإنزو فرنانديز، ما جعله يحظى بإشادة واسعة رغم حداثة تجربته.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 من هنا

الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر سيتي كول بالمر ليام ديلاب أوتار الركبة ذا أثليتيك إنزو فرنانديز

التعليقات

