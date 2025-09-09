المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نجل رونالدينيو ينضم إلى هال سيتي بعد رحيله عن بيرنلي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:49 م 09/09/2025
نجل رونالدينيو

جواو مينديز دي أسيس موريرا نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو

أفادت تقارير صحفية أن جواو مينديز دي أسيس موريرا، نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، أكمل انتقاله إلى نادي هال سيتي الإنجليزي، لينضم إلى فريق تحت 21 عامًا في صفوف "النمور".

رحلة كروية بدأت في كروزيرو مرورًا ببرشلونة وبيرنلي

ويبلغ مينديز 20 عامًا، وسبق له اللعب في أكاديميات كبرى بالبرازيل مثل فلامنجو وفاسكو دا جاما، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له مع كروزيرو وهو في الرابعة عشرة من عمره، حيث أخفى في ذلك الوقت هوية والده عن مسؤولي النادي لتجنب أي معاملة خاصة.

وفي 2023، خطا اللاعب خطوة بارزة بالانضمام إلى فريق برشلونة تحت 19 عامًا، لكنه قرر لاحقًا خوض تجربة جديدة مع بيرنلي الإنجليزي في بداية موسم 2024-2025.

ومع ذلك، استغنى النادي عنه بعد صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مينديز قد ألمح إلى نهاية مشواره مع بيرنلي في أبريل الماضي عبر منشور على "إنستجرام" كتب فيه: "الرقصة الأخيرة".

محاولة جديدة لإثبات الذات بعيدًا عن ظل والده الأسطوري

ويعرف مينديز بقدراته الفنية وسرعته على الجناح الأيسر، وهو ما وصف به نفسه، في وقت يسعى فيه لترك بصمته بعيدًا عن ظل والده الذي حقق أمجادًا كبرى بقميص برشلونة ومنتخب البرازيل، أبرزها الفوز بكأس العالم 2002، والكرة الذهبية 2005، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2006 مع النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة هال ديلي ميل، سيحاول مينديز عبر تجربته الجديدة مع هال سيتي تحت 21 عامًا إعادة إحياء مسيرته الكروية، بعد سلسلة محطات قصيرة بين البرازيل وإسبانيا وإنجلترا.

الدوري الإنجليزي برشلونة كأس العالم 2002 منتخب البرازيل رونالدينيو الكرة الذهبية هال سيتي كروزيرو جواو مينديز بيرنلي دوري أبطال أوروبا

