صراع بين 5 أندية أوروبية لضم جوهرة كريستال بالاس

دخل متوسط الميدان الإنجليزي آدم وارتون، لاعب فريق كريستال بالاس، ضمن أهداف عدد من الأندية الأوروبية للحصول على خدماته.

صاحب الـ21 عامًا أثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في مركزه، ويبدو أن التحرك من أجل ضمه سيكون قريبًا.

وذكر موقع "CaughtOffside" العالمي، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتمامات من جانب عدة أندية للحصول على الدولي الإنجليزي.

وأفاد الموقع العالمي أن أندية ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ونيوكاسل، لديهم رغبة في ضم اللاعب، وهذا ما سيجعل نادي كريستال بالاس يطلب 60 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد كشفت في وقت سابق عن وجود رغبة من جانب نادي ريال مدريد لضم آدم وارتون من أجل تعزيز صفوفه في وسط الملعب.

وكان وارتون قد انتقل إلى صفوف كريستال بالاس قادمًا من بلاكبيرن في صيف 2024، في صفقة مالية قُدرت بـ20 مليون جنيه إسترليني تقريبًا.

ويمتلك متوسط الميدان الإنجليزي 49 مباراة مع كريستال بالاس، استطاع من خلالها أن يصنع ستة أهداف دون أن يسجل.

ترتيب الدوري الإنجليزي