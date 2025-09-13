المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقة الـ75 مليونا.. فولتمايد يظهر لأول مرة مع نيوكاسل يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:38 م 13/09/2025
فولتمايد

فولتمايد - لاعب نيوكاسل يونايتد الجديد

يظهر اللاعب الألماني نيك فولتمايد مع نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما كلف استقدامه نحو 75 مليون يورو.

وانضم فولتمايد إلى ملعب سانت جيمس بارك، قادمًا من شتوتجارت الألماني.

فولتمايد لأول مرة مع نيوكاسل يونايتد

يبدأ فولتمايد أساسيًا في تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام وولفرهامبتون ووندرز.

وتمثل مشاركة فولتمايد، فرصة لصاحب الـ23 عامًا من أجل تقديم نفسه على أمثل وجه أمام جماهير نيوكاسل يونايتد، إذ تقام مباراة وولفز على ملعب سانت جيمس بارك.

وتعاقد نيوكاسل مع فولتمايد، لتعويض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول.

ويتعين على فولتمايد تحمل الضغوطات، خاصة أن قيمة انضمامه بـ75 مليون يورو أثارت الكثير من السخرية، أبرزها من أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ الذي وصف الصفقة بـ"أنها أشبه بلعبة بنك الحظ".

وإلى جانب فولتمايد، اشترى نيوكاسل يونايتد أيضًا خدمات يوان ويسا من برينتفورد في صفقة تصل إلى 60 مليون يورو، لكنه يغيب هذا المساء عن موقعة وولفرهامبتون بسبب الإصابة.

وكان يوان ويسا جزءًا من قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2026، لكنه عاد من أسبوع فيفا مصابًا لتتأجل المشاركة الأولى لصاحب الـ29 عامًا مع الماكبايس.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد نيك فولتمايد

