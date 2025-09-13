يظهر اللاعب الألماني نيك فولتمايد مع نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما كلف استقدامه نحو 75 مليون يورو.

وانضم فولتمايد إلى ملعب سانت جيمس بارك، قادمًا من شتوتجارت الألماني.

فولتمايد لأول مرة مع نيوكاسل يونايتد

يبدأ فولتمايد أساسيًا في تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام وولفرهامبتون ووندرز.

وتمثل مشاركة فولتمايد، فرصة لصاحب الـ23 عامًا من أجل تقديم نفسه على أمثل وجه أمام جماهير نيوكاسل يونايتد، إذ تقام مباراة وولفز على ملعب سانت جيمس بارك.

وتعاقد نيوكاسل مع فولتمايد، لتعويض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول.

ويتعين على فولتمايد تحمل الضغوطات، خاصة أن قيمة انضمامه بـ75 مليون يورو أثارت الكثير من السخرية، أبرزها من أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ الذي وصف الصفقة بـ"أنها أشبه بلعبة بنك الحظ".

وإلى جانب فولتمايد، اشترى نيوكاسل يونايتد أيضًا خدمات يوان ويسا من برينتفورد في صفقة تصل إلى 60 مليون يورو، لكنه يغيب هذا المساء عن موقعة وولفرهامبتون بسبب الإصابة.

وكان يوان ويسا جزءًا من قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2026، لكنه عاد من أسبوع فيفا مصابًا لتتأجل المشاركة الأولى لصاحب الـ29 عامًا مع الماكبايس.