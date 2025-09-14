المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روني: لا أفهم سبب عدم مشاركة ماجواير.. وسيسكو عانى من قلة الفرص

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:12 م 15/09/2025
بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

أكد وأين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد، أن فريقه يعاني من غياب القائد، مشيرًا إلى أنه لا يفهم سبب مشاركة هاري ماجواير بصفة أساسية، متطرقًا للحديث عن مستوى المهاجم بنيامين سيسكو، خلال مواجهة الديربي.

وكان مانشستر يونايتد قد واصل سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم، بالخسارة أمام غريمه مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة، ليوجه روني انتقادات للمدرب روبن أموريم عقب اللقاء.

روني: ماجواير يجب أن يكون أساسيًا.. ولم أر أي ردة فعل في الديربي

وقال روني في برنامجه على شبكة بي بي سي: "هاري ماجواير يجب أن يكون أساسيًا، سمعت جيمي فلويد هاسلبانك يتحدث عن مدى افتقاد إنجلترا لماجواير في اليورو لأنه قائد".

وتابع: "أنا لا أفهم كيف لا يلعب، هناك نقص في القيادة بوضوح، في ملعب الاتحاد يمكن أن تخسر، لكن لم أرَ أي تدخل قوي أو ردة فعل بعد التأخر بهدفين أو ثلاثة".

وواصل: "لم أشاهد لاعبًا يقرر أن يقول لن أسمح بذلك، حتى ولو على حساب الحصول على بطاقة".

رغم النتائج الكارثية.. أموريم يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد

نجم مانشستر يونايتد السابق: العرضيات كانت عشوائية ولم تساعد سيسكو

وبشأن مستوى المهاجم بنيامين سيسكو علق قائلًا: "سيسكو لم يحصل على الكثير من الفرص وظهر وكأنه ليس في كامل لياقته".

وأتم: "الفريق وصل إلى مناطق جيدة، لكن العرضيات كانت تُرسل بشكل عشوائي، بالنسبة لأي مهاجم، عندما يحدث ذلك يكون من الصعب جدًا اختيار توقيت الركض وإنهاء الهجمات".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
