صنع اللاعب المصري محمد صلاح هدفًا في فوز نادي ليفربول (2-1) على إيفرتون، عصر اليوم السبت.

ونجح ليفربول في الحفاظ على العلامة الكاملة هذا الموسم، بالفوز على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون؟

يدين ليفربول بالفضل في تفوقه على إيفرتون إلى الهولندي رايان جرافينيبيرخ، أكثر من أي لاعب آخر، بعدما سجل وصنع.

وسجل جرافينبيرخ هدفًا من صناعة محمد صلاح، بعد أن أرسل له الأخير، كرة طولية، داخل منطقة الجزاء، حولها الهولندي من لمسة واحدة إلى هدف في شباك إيفرتون.

أسيست صلاح دفع إلى تقدمه في ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ89 تمريرة حاسمة، متساويًا في المركز التاسع مع جيمس ميلنر.

وفيما يلي، إحصائيات صلاح في فوز ليفربول على إيفرتون..

- الدقائق: 90

- الأهداف المتوقعة: 0.12

- التمريرات الحاسمة: 1

- اللمسات: 52

- التمريرات الصحيحة: 22 من 28 (79%)

- التمريرات المفتاحية: 1

- العرضيات الصحيحة: صفر من 4

- الكرات الطولية: 1 من 2

- التسديدات على المرمى: 1

- التسديدات خارج المرمى: 1

- فقدان الكرة: 19

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 2 من 8

- الالتحامات الهوائية الناجحة: 1 من 2