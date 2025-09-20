المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

صنع هدفا تاريخيا.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على إيفرتون؟ (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:55 م 20/09/2025
صلاح

محمد صلاح من مباراة ليفربول وإيفرتون

صنع اللاعب المصري محمد صلاح هدفًا في فوز نادي ليفربول (2-1) على إيفرتون، عصر اليوم السبت.

ونجح ليفربول في الحفاظ على العلامة الكاملة هذا الموسم، بالفوز على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون؟

يدين ليفربول بالفضل في تفوقه على إيفرتون إلى الهولندي رايان جرافينيبيرخ، أكثر من أي لاعب آخر، بعدما سجل وصنع.

وسجل جرافينبيرخ هدفًا من صناعة محمد صلاح، بعد أن أرسل له الأخير، كرة طولية، داخل منطقة الجزاء، حولها الهولندي من لمسة واحدة إلى هدف في شباك إيفرتون.

أسيست صلاح دفع إلى تقدمه في ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ89 تمريرة حاسمة، متساويًا في المركز التاسع مع جيمس ميلنر.

وفيما يلي، إحصائيات صلاح في فوز ليفربول على إيفرتون..

- الدقائق: 90

- الأهداف المتوقعة: 0.12

- التمريرات الحاسمة: 1

- اللمسات: 52

- التمريرات الصحيحة: 22 من 28 (79%)

- التمريرات المفتاحية: 1

- العرضيات الصحيحة: صفر من 4

- الكرات الطولية: 1 من 2

- التسديدات على المرمى: 1

- التسديدات خارج المرمى: 1

- فقدان الكرة: 19

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 2 من 8

- الالتحامات الهوائية الناجحة: 1 من 2

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

مباشر
نانت

نانت

0 0
رين

رين

8

هدف ضائع.. مصطفى محمد يهدر هدف محقق لفريق نانت بعد أن انفراد بحارس رين لكنه سددها لوب من خارج منطقة الجزاء محاولا مباغتة حارس رين لكن الكرة خرجت أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
اسبانيول

اسبانيول

48

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الاول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
