ساهم النجم المصري محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على إيفرتون بديربي ميرسيسايد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول ضد إيفرتون على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول الذي سجله ريان جرافنبرخ.

ويستعرض "يلا كورة" في السطور التالية تقييم الصحف الإنجليزية لأداء محمد صلاح بعد مواجهة إيفرتون.

صحيفة ديلي إكسبريس

حصل محمد صلاح على تقييم 8 في مباراة ليفربول وإيفرتون.

أفسد صلاح هجمة واعدة للريدز في بداية المباراة بتمريرة خاطئة، لكنه عوّض خطأه بعد لحظات عندما مرر الكرة إلى جرافنبرخ المندفع، الذي سدد الكرة في الشباك.

وكان صلاح في حالة جيدة، وكاد أن يُسجل هدفًا بتسديدة قوية مرت فوق العارضة، كل هذا كان في أول ربع ساعة، وظلّ المصري يُشكّل خطرًا طوال المباراة.

this is anfield

حصل محمد صلاح على تقييم 7 أمام إيفرتون.

وعاد صلاح إلى قمة مستواه أمام أتلتيكو مدريد، وكان تأثيره حاضرًا أيضًا ضد إيفرتون.

وبجانب أسيست صلاح الذي سجل جرافنبرخ منه الهدف الأول للريدز، إلا أن أداءه كان رائعا طوال أحداث اللقاء.

ليفربول إيكو

حصل صلاح على تقييم 7 بعد صناعته لهدف أمام إيفرتون، بجانب أداءه الجيد طوال اللقاء.