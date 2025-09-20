المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

صنع هدف التقدم.. تقييم محمد صلاح في الصحف الإنجليزية بعد مباراة ليفربول وإيفرتون

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:13 م 20/09/2025
محمد صلاح

محمد صلاح- ليفربول

ساهم النجم المصري محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على إيفرتون بديربي ميرسيسايد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول ضد إيفرتون على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول الذي سجله ريان جرافنبرخ.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويستعرض "يلا كورة" في السطور التالية تقييم الصحف الإنجليزية لأداء محمد صلاح بعد مواجهة إيفرتون.

صحيفة ديلي إكسبريس

حصل محمد صلاح على تقييم 8 في مباراة ليفربول وإيفرتون.

أفسد صلاح هجمة واعدة للريدز في بداية المباراة بتمريرة خاطئة، لكنه عوّض خطأه بعد لحظات عندما مرر الكرة إلى جرافنبرخ المندفع، الذي سدد الكرة في الشباك.

وكان صلاح في حالة جيدة، وكاد أن يُسجل هدفًا بتسديدة قوية مرت فوق العارضة، كل هذا كان في أول ربع ساعة، وظلّ المصري يُشكّل خطرًا طوال المباراة.

ريان غرافينبيرخ يفتتح التسجيل لفريق ليفربول في ديربي الميرسيسايد#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_إيفرتون #EPL pic.twitter.com/nsJFiXxp7H

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2025

this is anfield

حصل محمد صلاح على تقييم 7 أمام إيفرتون.

وعاد صلاح إلى قمة مستواه أمام أتلتيكو مدريد، وكان تأثيره حاضرًا أيضًا ضد إيفرتون.

وبجانب أسيست صلاح الذي سجل جرافنبرخ منه الهدف الأول للريدز، إلا أن أداءه كان رائعا طوال أحداث اللقاء.

ليفربول إيكو

حصل صلاح على تقييم 7 بعد صناعته لهدف أمام إيفرتون، بجانب أداءه الجيد طوال اللقاء.

محمد صلاح ليفربول الليفر مباراة ليفربول ليفربول مباشر ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول ضد إيفرتون اهداف ليفربول اليوم نتيجة مباراة ليفربول اليوم

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

مباشر
نانت

نانت

0 0
رين

رين

8

هدف ضائع.. مصطفى محمد يهدر هدف محقق لفريق نانت بعد أن انفراد بحارس رين لكنه سددها لوب من خارج منطقة الجزاء محاولا مباغتة حارس رين لكن الكرة خرجت أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
اسبانيول

اسبانيول

48

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الاول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
