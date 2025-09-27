المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاري نيفيل: أدركت أن أموريم غبيًا بسبب هذا اللاعب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:26 م 29/09/2025
أموريم

أموريم

عبر جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، عن غضبه الشديد من أداء فريقه أمام بريتفورد يوم السبت الماضي.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 أمام برينتفورد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل في تصريحات عبر إن بي سي: "أنا قلق للغاية، لا جدوى من الوقوف هنا والقول لا، مستوى الأداء، والنتائج، والتبديلات في مباراة برينتفورد، الخسارة 3-1".

وأضاف: "رأيتُ شيئًا في نهاية المباراة ضد جريمسبي، التي خسروها قبل بضعة أسابيع في كأس الرابطة، وانتهى الأمر بماسون ماونت باللعب في مركز الظهير الأيسر".

وشدد: "نحن نُعجب بالمدربين الذين يتسمون بالعناد والمرونة في أسلوب لعبهم، نريدهم أن يلتزموا بخطتهم، ولكن عندما تضع ماسون ماونت في مركز الظهير الأيسر، تبدو غبيًا جدًا، لقد حدث هذا مرتين من قبل، ولا يُمكن أن يتكرر، المرة الأولى كانت لا تُغتفر، وتكررت بالأمس، يُغير المدافعين في كل مباراة، والأداء والنتائج غير مقبولة".

وأتم: "أنا قلق للغاية، لن أقول أبدًا على التلفاز إنه يجب إقالة أي مدرب، لأنني أعلم مدى صعوبة ذلك، لكنني أعتقد أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في رؤية تغيير".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد جاري نيفيل برينتفورد أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg