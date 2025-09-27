جاري نيفيل: أدركت أن أموريم غبيًا بسبب هذا اللاعب

عبر جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، عن غضبه الشديد من أداء فريقه أمام بريتفورد يوم السبت الماضي.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 أمام برينتفورد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل في تصريحات عبر إن بي سي: "أنا قلق للغاية، لا جدوى من الوقوف هنا والقول لا، مستوى الأداء، والنتائج، والتبديلات في مباراة برينتفورد، الخسارة 3-1".

وأضاف: "رأيتُ شيئًا في نهاية المباراة ضد جريمسبي، التي خسروها قبل بضعة أسابيع في كأس الرابطة، وانتهى الأمر بماسون ماونت باللعب في مركز الظهير الأيسر".

وشدد: "نحن نُعجب بالمدربين الذين يتسمون بالعناد والمرونة في أسلوب لعبهم، نريدهم أن يلتزموا بخطتهم، ولكن عندما تضع ماسون ماونت في مركز الظهير الأيسر، تبدو غبيًا جدًا، لقد حدث هذا مرتين من قبل، ولا يُمكن أن يتكرر، المرة الأولى كانت لا تُغتفر، وتكررت بالأمس، يُغير المدافعين في كل مباراة، والأداء والنتائج غير مقبولة".

وأتم: "أنا قلق للغاية، لن أقول أبدًا على التلفاز إنه يجب إقالة أي مدرب، لأنني أعلم مدى صعوبة ذلك، لكنني أعتقد أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في رؤية تغيير".