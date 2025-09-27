يتنافس 8 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الجولة السادسة نتائج مثيرة، إذ تلقى مانشستر يونايتد هزيمة من برينتفورد بنتيجة 3-1، وخسر أيضا تشيلسي من برايتون على ملعبه بنتيجة 3-1، واكتسح مانشستر سيتي نظيره بيرنلي بنتيجة 5-1، كما فاز كريستال بالاس على ليفربول بنتيجة 2-1.

وتألق أكثر من لاعب في هذه الجولة، إلا أن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز اختار 8 لاعبين للمنافسة على اللقب والذي سيحسم بتصويت الجماهير.

8 لاعبين مرشحين للأفضل

أول هؤلاء اللاعبين هو إيمي بوينديا لاعب أستون فيلا، الذي دخل بديلا ليساهم في فوز فريقه على فولهام بنتيجة 3-1.

دخل الأرجنتيني بين شوطي المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، ولم يحتاج سوى ست دقائق ليساهم في هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح فريقه.

اللاعب الثاني هو إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الذي قدم أداء قياسيا في ملعب الاتحاد أمام بيرنلي، إذ لعب دورا رئيسيا في الأهداف الثلاثة التي سُجلت في وقت متأخر من المباراة.

ثالث لاعب مرشح للأفضل في الجولة السادسة هو دايتشي كامادا الذي ساهم في فوز كريستال بالاس ضد ليفربول بأداءه المميز، شون لونجستاف هو رابع لاعب مرشح للفوز بالجائزة، بعدما تألق في تعادل فريقه ليدز مع بورنموث بنتيجة 2-2.

اللاعب الخامس هو ديكلان رايس، لاعب فريق أرسنال، الذي أظهر تألقه في مباراة "جانارز" ضد نيوكاسل، أما اللاعب السادس هو الحارس روبن روفس لاعب فريق سندرلاند الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة.

أخر لاعبين في القائمة هما إيجور تياجو لاعب فريق برينتفورد الذي ساهم في فوز فريقه ضد مانشستر يونايتد، وداني ويلبيك لاعب فريق برايتون الذي ساهم في الفوز بنتيجة 3-1 على تشيلسي.