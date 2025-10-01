المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هل سأذهب إلى الجنة أم الجحيم؟.. هالاند يتحدث عن مخاوفه من الموت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:48 م 01/10/2025
إصابة هالاند مهاجم مانشستر سيتي

هالاند - مانشستر سيتي

كشف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أن الموت يمثل أكبر مخاوفه.

ويلتقي مانشستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء مع موناكو الفرنسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

هالاند: أخاف من الموت

وقال هالاند لشبكة "NRK" النرويجية: "في الواقع أشعر ببعض الخوف من الموت لأنني لا أعرف ما سيحدث".

وتجول هذه الأفكار في بال هالاند حول الموت بشكل متكرر وكثيف قبل أن يخلد إلى النوم.

وأضاف اللاعب النرويجي: "الأمر يجعلني أشعر بالخوف عندما أستلقي وحيدا على السرير قبل النوم وأفكر، ماذا سيحدث يوم وفاتي؟ هل سأذهب إلى الجنة؟ هل سأذهب إلى الجحيم؟ إلى أين سأذهب؟".

تأثر هالاند بوفاة صديقه

كما تحدث هالاند أيضا عن تعامله مع وفاة إيفار إيجا، الصديق المقرب للعائلة الذي توفي العام الماضي، قائلًا: "كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ إنه صعب.. من المحزن ألا يكون موجودا هناك بعد الآن،، سأفتقده لبقية حياتي".

وقدم إيجا نصائح مهمة لهالاند على فراش الموت، داعيا إياه للاستمتاع بالحياة.

وأكمل: أخبرني أن أخرج إلى الملعب وأهزم الجميع واستمتع، أرادني أن أستمتع بحياتي إلى أقصى مدى، حتى بدونه، ومن المهم أن أتذكر ذلك".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند

