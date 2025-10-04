يتوجه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مواجهة تشيلسي اليوم السبت، في مباراة تُعدّ بمثابة فصل جديد من المواجهات المثيرة بين هذين الخصمين الكبيرين.

فعلى مدى الـ22 عامًا الماضية، شهدت لقاءاتهما عددًا لا يُحصى من المباريات التي لا تُنسى، والأهداف الرائعة، وصراعات المدربين، والانتقالات المثيرة، واللحظات الجدلية.

واستعرض الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، 11 من أبرز اللحظات التي جمعت بين هذين الفريقين.

ممر شرفي من تشيلسي – مايو 2025

استقبل تشيلسي فريق ليفربول المتوّج حديثًا بلقب الدوري، في ملعب "ستامفورد بريدج" بممر شرفي، قبل أن يحقق فوزًا لافتًا بنتيجة 3-1، ساعده على التقدم نحو المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

إنزو فيرنانديز افتتح التسجيل بهدف بعد مرور ثلاث دقائق فقط، واضعًا نغمة البداية للمباراة، وفي الشوط الثاني، ضاعف تشيلسي تقدّمه عندما حوّل جاريل كوانساه الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه.

ورغم أن ضربة رأس متأخرة من فيرجيل فان دايك منحت ليفربول بصيص أمل في العودة، فإن كول بالمر حسم الأمور في الوقت بدل الضائع بتسجيله ركلة جزاء أنهت صيامه التهديفي الذي استمر أربعة أشهر.

ردود الفعل على إعلان كلوب المفاجئ – يناير 2024

على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ الوداع الطويل ليورجن كلوب مع ليفربول بانتصار كبير على تشيلسي.

بعد إعلانه المفاجئ عن رحيله عن آنفيلد بعد تسع سنوات، تحوّل ما تبقى من الموسم إلى حملة وداع تهدف لتوديعه بأفضل صورة ممكنة.

وفي ليلة مفعمة بالمشاعر في أرجاء ملعب آنفيلد — من المدرجات وصولًا إلى احتفالات كلوب المعتادة بعد المباراة — قدّم ليفربول أداءً رائعًا يليق بالمناسبة، حيث اكتسح تشيلسي بنتيجة 4-1، في بروفة مبكرة لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الذي فاز به الريدز بعد شهر واحد أيضًا.

ليفربول يتوَّج باللقب – يوليو 2020

أُقيمت هذه المباراة خلف أبواب مغلقة بسبب قيود جائحة كورونا، مما جعلها مناسبة لا تُنسى لسببين رئيسيين.

أولًا، نجح ليفربول أخيرًا في تحقيق لقبه الأول في الدوري الممتاز بعد 30 عامًا من الانتظار، لكن ذلك حدث في أجواء فريدة داخل ملعب شبه خالٍ من الجماهير.

كما أن غياب المشجعين جعل الأجواء صامتة لدرجة أن المشادة الكلامية بين المدربين، فرانك لامبارد ويورجن كلوب، على خط التماس كانت مسموعة بوضوح.

هدف صلاح واحتفاله الأيقوني – أبريل 2019

هدف لا يُنسى في تاريخ مواجهات الفريقين سجله محمد صلاح، أعقبه احتفال أصبح بدوره لحظة خالدة في ذاكرة الجماهير.

بعد خمس سنوات من المباراة التي جاء فيها تشيلسي — وكان محمد صلاح ضمن صفوفه آنذاك — إلى آنفيلد ووجّه ضربة موجعة لآمال ليفربول في الفوز باللقب، كان صلاح هذه المرة في الجهة المقابلة وتأكد من ألا يتكرر ذلك السيناريو.

فقد بدّد صلاح توتر جماهير ليفربول وأشعل أجواء آنفيلد بهدف ثانٍ مذهل، عندما انطلق من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية ارتفعت لتسكن الزاوية العليا لحارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا.

ولم يكن احتفال صلاح بعد هدفه الرائع في مرمى فريقه السابق باهتًا أو متحفظًا، بل اختار أن يؤدي وضعية "الشجرة" الشهيرة في اليوجا، في لقطة أصبحت من أكثر احتفالاته تميزًا.

انزلاق ستيفن جيرارد – أبريل 2014

قلّة من المدربين استمتعوا بإفساد احتفالات الآخرين مثل جوزيه مورينيو، وأحد أشهر أيامه في هذا الدور كان على ملعب آنفيلد عام 2014.

كان ليفربول ينافس بقوة على لقب الدوري، وبعد رفض طلب تشيلسي — بحسب التقارير — لتأجيل المباراة، دخل فريق مورينيو إلى ملعب آنفيلد بهدف واحد فقط كما قال المدرب نفسه: "جئنا لنُفسد احتفالهم".

بتشكيلة ضعيفة نسبيًا، استخدم تشيلسي كل حيلة ممكنة لإحباط ليفربول ونجح في الفوز بنتيجة 2-0.

الهدف الأول دخل التاريخ، ليس فقط كأحد أبرز مشاهد هذه المواجهة، بل كواحد من اللحظات الأشهر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انزلق ستيفن جيرارد في لحظة قاتلة، لتصل الكرة إلى ديمبا با الذي انفرد بالحارس وسجّل هدف التقدّم لتشيلسي.

انتقال فيرناندو توريس – يناير 2011

أبرم فيرناندو توريس أحد أكثر الانتقالات صدمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حين غادر ليفربول لينضم إلى تشيلسي.

فقد كان توريس واحدًا من أخطر المهاجمين في أوروبا خلال فترته مع ليفربول، حيث سجّل 81 هدفًا في 142 مباراة بمختلف البطولات.

ورغم كل تلك الأهداف، فإن رحلته مع "الريدز" لم تُثمر عن أي ألقاب.

ليفربول يُنهي سلسلة تشيلسي التاريخية على ملعبه – أكتوبر 2008

توقفت سلسلة تشيلسي الطويلة في الدوري الإنجليزي على أرضه عند 86 مباراة دون هزيمة — وهو رقم قياسي حتى اليوم — بعدما حقق فريق رافاييل بينيتيز فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، بفضل هدفٍ عكسي سجله جوزيه بوسينجوا في الدقائق الأولى.

وبذلك انتهت سلسلة امتدت لأربعة أعوام ونصف دون أي هزيمة لتشيلسي على ملعبه.

ذروة المنافسة – بين عامي 2004 و2009

بلغت الخصومة بين تشيلسي وليفربول أقصاها خلال تلك الفترة الممتدة لخمسة أعوام، حيث ولّدت كثرة اللقاءات بينهما حالة من التوتر والعداء المتبادل.

بدأت القصة في صيف عام 2004، عندما تولّى جوزيه مورينيو تدريب تشيلسي، بينما وصل رافاييل بينيتيز إلى ليفربول، وسعى كل منهما إلى ترسيخ مكانته في كرة القدم الإنجليزية.

وخلال المواسم الخمسة التالية، اصطدم الفريقان في 24 مواجهة مذهلة، من بينها لقاءات متكررة في دوري أبطال أوروبا في كل موسم من تلك الفترة.

أسهم المدربان في تأجيج الخصومة من خلال التصريحات اللاذعة المتبادلة بينهما، سواء حول بعضهما البعض أو عن أسلوب وإمكانات كل نادٍ.

ستيفن جيرارد كاد ينتقل إلى تشيلسي – 2004 و2005

يُعد ستيفن جيرارد رمزًا خالصًا لليفربول، لذا فإن فكرة اقترابه من الانضمام إلى تشيلسي خلال مسيرته كانت حدثًا بالغ الأهمية لا يمكن التقليل منه.

كما وصفها في سيرته الذاتية، كانت المرة الأولى التي "دخل فيها الإغراء إلى حياتي" في عام 2004، حين كان ليفربول يمرّ بمرحلة ركود.

وقد جذبه آنذاك طموح تشيلسي وإمكاناته المالية الكبيرة في عهد المالك رومان أبراموفيتش، إلى جانب اهتمام النادي به منذ فترة تدريب كلاوديو رانييري، والذي واصل مورينيو التعبير عنه بعد توليه المهمة.

لكن بعد أن استشار عائلته، قرر في النهاية قائلاً: "لم أستطع مغادرة ليفربول، فالجذور كانت عميقة جدًا".

جيانفرانكو زولا ضد جيمي كاراجر – مايو 2003

سيبقى فوز تشيلسي في مايو 2003 عالقًا في ذاكرة جيانفرانكو زولا وجيمي كاراجر لأسباب خاصة.

فبالنسبة لزولا، كان ذلك اليوم هو الظهور الأخير له بقميص تشيلسي، ليُسدل الستار على مسيرة رائعة استمرت سبع سنوات، بعدما شارك كبديل في الدقائق الأخيرة.

وختم زولا مسيرته بلمحة من سحره المعتاد، إذ راوغ مدافعي ليفربول بمهارة مذهلة، ممررًا الوقت بلمساته الاستعراضية التي جسّدت عبقريته الكروية، وكان كاراجر أكبر ضحايا مهارات زولا المدهشة.

تشيلسي يتفوق على ليفربول في المنافسة على مقعد دوري أبطال أوروبا – مايو 2003

كان تاريخ تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز على وجه الخصوص قد يتغير تمامًا لو سارت نتيجة المواجهة بين الناديين في مايو 2003 بشكل مختلف.

مع احتلال تشيلسي المركز الرابع وليفربول الخامس وفارق الأهداف فقط بينهما، حُسمت المنافسة على آخر بطاقة لدوري أبطال أوروبا في مواجهة حاسمة على ملعب ستامفورد بريدج في اليوم الأخير من الموسم.

وبفضل هدفي مارسيل ديسايي وياسبر جرونكياير، بعد هدف افتتاحي لليفربول سجله سامي هيبيا، حصد تشيلسي الجائزة المرغوبة.