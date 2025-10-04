تصدرت المشهد لقطة جدلية، عندما دخلت الملعب كرة أخرى ملقاة من الجماهير، أثناء إحراز هدف تعادل ليدز يونايتد أمام توتنهام، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليدز ضد توتنهام، انطلقت في تمام الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة السابعة من البريميرليج.

هدف ليدز المثير

وتمكن ليدز يونايتد الذي كان يتأخر في النتيجة من تسجيل هدف التعادل بتوقيع نوا أوكافور (د 34)، لتصبح نتيجة المباراة 1-1.

إلا أنه في نفس اللحظة، كان أحد الجماهير ألقى كرة داخل الملعب، ودفعها الهواء أثناء تسجيل الهدف لتسيير في اتجاه خط المرمى.

لكن قانون اللعبة، لا ينفي صحة الهدف مثلها حدث في حالة ليدز يونايتد أمام توتنهام، حيث ينص على:

إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة فقط، حال تداخل الأمر مع مجريات اللعب، باستثناء دخول الكرة إلى المرمى، وهذا التداخل لا يمنع المدافع من ركل الكرة.

حيث يتم احتساب الهدف في حال دخول الكرة إلى المرمى، حتى في حال حدوث تلامس مع الكرة، باستثناء التداخل من الفريق المهاجم.