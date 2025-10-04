المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الجماهير ألقت كرة أخرى.. قانون اللعبة يحسم صحة هدف ليدز ضد توتنهام (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:48 م 04/10/2025
ليدز

لحظة هدف ليدز يونايتد أمام توتنهام

تصدرت المشهد لقطة جدلية، عندما دخلت الملعب كرة أخرى ملقاة من الجماهير، أثناء إحراز هدف تعادل ليدز يونايتد أمام توتنهام، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليدز ضد توتنهام، انطلقت في تمام الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة السابعة من البريميرليج.

هدف ليدز المثير

وتمكن ليدز يونايتد الذي كان يتأخر في النتيجة من تسجيل هدف التعادل بتوقيع نوا أوكافور (د 34)، لتصبح نتيجة المباراة 1-1.

إلا أنه في نفس اللحظة، كان أحد الجماهير ألقى كرة داخل الملعب، ودفعها الهواء أثناء تسجيل الهدف لتسيير في اتجاه خط المرمى.

لكن قانون اللعبة، لا ينفي صحة الهدف مثلها حدث في حالة ليدز يونايتد أمام توتنهام، حيث ينص على:

إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة فقط، حال تداخل الأمر مع مجريات اللعب، باستثناء دخول الكرة إلى المرمى، وهذا التداخل لا يمنع المدافع من ركل الكرة.

حيث يتم احتساب الهدف في حال دخول الكرة إلى المرمى، حتى في حال حدوث تلامس مع الكرة، باستثناء التداخل من الفريق المهاجم.

مباراة ليدز يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام ليدز يونايتد مباراة ليدز وتوتنهام

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
غزل المحلة

غزل المحلة

6

وقرر الجهاز الفني للزمالك تواجد سيف جعفر على مقاعد البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج الذي تم استبعاده من قائمة الفريق لخوض اللقاء.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
