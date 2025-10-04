أحدث الموضوعات
بدون منافس للخطيب ومنصور.. إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
عودة زيزو وأفشة.. قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري
يوسف يكشف.. حقيقة معاقبة الشحات.. مرونة عبد القادر.. واختيار مدرب الأهلي
مصدر ليلا كورة: المنتخب يضم 5 محترفين لمباراتي أكتوبر.. وصلاح قد يطير للمغرب مباشرة
قبل مواجهة الزمالك.. كيف قدم كوكا هدية للمحلة لتحجيم خوان بيزيرا؟ (تحليل)
