ارتقى فريق توتنهام هوتسبرز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الانتصار على نظيره فريق ليدز يونايتد.

توتنهام اقتنص الانتصار خارج ملعبه من مواجهة ليدز يونايتد (2-1)، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، في وصافة جدول ترتيب البريميرليج.

توتنهام إلى الوصافة

توتنهام تقدم عن طريق ماتيس تيل (د 23)، ثم تعادل ليدز يونايتد بتوقيع نوا أوكافور (د 34).

لكن الغاني محمد قدوس تمكن من تسجيل أول أهدافه مع توتنهام خلال الموسم الحالي، والذي جاء في الدقيقة 57، بعدما توغل من الناحية اليمنى، ليبصم على الانتصار.

ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة ليصبح في المركز الثاني، متخطيًا بورنموث، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 8 نقاط، بالمركز الـ12.

وعاد توتنهام إلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل في آخر مباراتين ضد برايتون 2-2، خارج ملعبه، ثم وولفرهامبتون 1-1 في معقله وأمام جماهيره.