للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

استعاد الانتصارات.. قدوس يقود توتنهام لوصافة الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:30 م 04/10/2025
توتنهام

احتفال محمد قدوس بهدفه أمام ليدز يونايتد

ارتقى فريق توتنهام هوتسبرز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الانتصار على نظيره فريق ليدز يونايتد.

توتنهام اقتنص الانتصار خارج ملعبه من مواجهة ليدز يونايتد (2-1)، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، في وصافة جدول ترتيب البريميرليج.

توتنهام إلى الوصافة

توتنهام تقدم عن طريق ماتيس تيل (د 23)، ثم تعادل ليدز يونايتد بتوقيع نوا أوكافور (د 34).

لكن الغاني محمد قدوس تمكن من تسجيل أول أهدافه مع توتنهام خلال الموسم الحالي، والذي جاء في الدقيقة 57، بعدما توغل من الناحية اليمنى، ليبصم على الانتصار.

ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة ليصبح في المركز الثاني، متخطيًا بورنموث، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 8 نقاط، بالمركز الـ12.

وعاد توتنهام إلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل في آخر مباراتين ضد برايتون 2-2، خارج ملعبه، ثم وولفرهامبتون 1-1 في معقله وأمام جماهيره.

الدوري الإنجليزي توتنهام ليدز يونايتد محمد قدوس مباراة ليدز وتوتنهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

