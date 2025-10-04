وصل ريتشارليسون مهاجم توتنهام، إلى مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي، ليصبح من أعلى البرازيليين الذين خاضوا مباريات في بريميرليج.

وشارك ريتشارليسون كبديل في فوز توتنهام أمام ليدز 2-1 في الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت.

وأصبح ريتشارليسون هو البرازيلي الخامس الذي يصل إلى 250 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ويليان لاعب تشيلسي، وأرسنال وفولهام السابق، قائمة البرازيليين الأكثر خوضًا للمباريات في الدوري الإنجليزي بـ 327 مباراة.

ويأتي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، في المرتبة الثانية بـ 276 مباراة، ويتواجد فيرناندينيو لاعب ليفربول السابق في المركز الثالث بـ 264 لقاء.

وفي المركز الرابع يتواجد فيرمينو مهاجم ليفربول السابق بـ 256 مباراة.

وخاض ريتشارليسون 101 مباراة مع توتنهام، و153 مبارة مع إيفرتون، بالإضافة إلى 41 مباراة مع واتفورد، في جميع البطولات والمسابقات.

وبدأ ريتشارليسون رحلته في الدوري الإنجليزي عبر بوابة واتفورد موسم 2018 .