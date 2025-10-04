المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

البرازيلي الخامس.. ريتشارليسون يخوض 250 مباراة في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:21 م 04/10/2025
ريتشارليسون

ريتشارليسون

وصل ريتشارليسون مهاجم توتنهام، إلى مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي، ليصبح من أعلى البرازيليين الذين خاضوا مباريات في بريميرليج.

وشارك ريتشارليسون كبديل في فوز توتنهام أمام ليدز 2-1 في الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت.

وأصبح ريتشارليسون هو البرازيلي الخامس الذي يصل إلى 250 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ويليان لاعب تشيلسي، وأرسنال وفولهام السابق، قائمة البرازيليين الأكثر خوضًا للمباريات في الدوري الإنجليزي بـ 327 مباراة.

ويأتي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، في المرتبة الثانية بـ 276 مباراة، ويتواجد فيرناندينيو لاعب ليفربول السابق في المركز الثالث بـ 264 لقاء.

وفي المركز الرابع يتواجد فيرمينو مهاجم ليفربول السابق بـ 256 مباراة.

وخاض ريتشارليسون 101 مباراة مع توتنهام، و153 مبارة مع إيفرتون، بالإضافة إلى 41 مباراة مع واتفورد، في جميع البطولات والمسابقات.

وبدأ ريتشارليسون رحلته في الدوري الإنجليزي عبر بوابة واتفورد موسم 2018 .

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام ريتشارليسون بريميرليج

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

