استعاد نادي مانشستر يونايتد انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم السبت، بالفوز (2-0) على سندرلاند.

والتقى الفريقان على أرض مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يستعيد انتصاراته في الدوري الإنجليزي

لم يجد مانشستر يونايتد صعوبة في إنهاء الشوط الأول متفوقًا (2-0) على سندرلاند.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل إلى هدف ماسون ماونت الرائع في الدقيقة 8 قبل أن يضيف بنيامين سيسكو هدفًا ثانيًا عند حدود الدقيقة 31، ليسجل لأول مرة أمام جماهير أولد ترافورد.

وحاول سندرلاند العودة في الشوط الثاني، لكن مانشستر يونايتد ظل أفضل حتى نهاية الدقائق الـ90.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز بعد أن تعثر في الجولة الماضية أمام برينتفورد، علمًا بأنه انتصر للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وخفف الفوز على سندرلاند حجم الضغوطات التي يعاني منها المدرب البرتغالي روبن أموريم في مانشستر يونايتد، ليتأجل الحديث بشأن إقالته إلى إشعار آخر، على الأقل حتى المباراة المقبلة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي على ليفربول في ملعب أنفيلد، 19 أكتوبر الجاري.