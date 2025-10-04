المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

انقلب السحر على الساحر.. قوة ليفربول تتحول إلى ضعف

محمد همام

كتب - محمد همام

10:03 م 04/10/2025
سلوت

آرني سلوت مدرب فريق ليفربول

يبدو أن سحر ليفربول توقّف في آخر ثلاث مباريات، من خلال الفوز في الدقائق الأخيرة، وهذا ما حدث سواء في أول خمس جولات من الدوري الإنجليزي أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا في لقاء أتلتيكو مدريد بالجولة الأولى.

ليفربول في آخر ثلاث مباريات تعرّض للخسارة، سواء على مستوى الدوري مرتين من أمام الثنائي اللندني: كريستال بالاس بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة أيضًا من تشيلسي في الجولة السابعة.

كما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خسر ليفربول من جالاتا سراي التركي بنتيجة 1-0، في الجولة الثانية، ليتعرّض "الريدز" لخسارته الأولى في هذا الموسم على المستوى القاري.

وكان ليفربول قد خسر في الدقيقة الأخيرة من لقاء كريستال بالاس عن طريق إيدي نيكيتاه، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل جانب، قبل أن يخطف مهاجم كريستال بالاس الفوز.

هذا السيناريو تكرّر مرة أخرى في قمة تشيلسي، وهنا نجح البديل البرازيلي الشاب إستيفاو ويليان في خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل جانب.

وتراجع فريق ليفربول من حيث الترتيب، بعدما حقق الفوز في أول خمس مباريات، حيث خطف آرسنال القمة بعد الفوز الذي تحقق على حساب وست هام يونايتد، اليوم السبت، بنتيجة 2-0.

ولدى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الوقت في التوقف الدولي القادم من أجل ترتيب أوراقه من جديد، خاصةً أن الفريق مُقبل على مباريات مهمة في كافة المسابقات.

ومن المقرّر أن يخوض لقاء الكلاسيكو أمام غريمه مانشستر يونايتد، في 19 أكتوبر الجاري، على ملعب "آنفيلد"، في قمة الجولة الثامنة.

بعد ذلك، مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر، وبعد ذلك برينتفورد يوم 25 أكتوبر، وسيكون لقاء كريستال بالاس في الكأس ختام مباريات الشهر.

ترتيب الدوري الإنجليزي

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي

