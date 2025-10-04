شارك اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة خسارة ليفربول (2-1) أمام تشيلسي، مساء اليوم السبت.

وحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي في مباراة جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول أمام تشيلسي؟

ظهر صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، بعد أن كان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وظل صلاح على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، حيث كان شاهدًا على خسارة ليفربول الدرامية أمام تشيلسي بهدف من توقيع البديل البرازيلي إستيفاو في الدقائق الـ+90.

وفيما يلي، إحصائيات صلاح في مباراة تشيلسي وليفربول..

- الدقائق: 90

- اللمسات: 35

- التمريرات الصحيحة: 14 من 21 (67%)

- التمريرات المفتاحية: 4

- العرضيات الصحيحة: 1 من 3

- صناعة فرص محققة: 1

- التسديدات على المرمى: لا توجد

- التسديدات خارج المرمى: 2

- المراوغات الناجحة: صفر من 3

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 5

- فقدان الكرة: 13

يشار إلى أن صلاح اكتفى هذا الموسم بالمساهمة بـ4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفين وصنع اثنين آخرين.