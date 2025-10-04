المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

فقد الكرة 13 مرة.. ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول أمام تشيلسي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:29 م 04/10/2025
صلاح

صلاح من مباراة تشيلسي وليفربول

شارك اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة خسارة ليفربول (2-1) أمام تشيلسي، مساء اليوم السبت.

وحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي في مباراة جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول أمام تشيلسي؟

ظهر صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، بعد أن كان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وظل صلاح على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، حيث كان شاهدًا على خسارة ليفربول الدرامية أمام تشيلسي بهدف من توقيع البديل البرازيلي إستيفاو في الدقائق الـ+90.

وفيما يلي، إحصائيات صلاح في مباراة تشيلسي وليفربول..

- الدقائق: 90

- اللمسات: 35

- التمريرات الصحيحة: 14 من 21 (67%)

- التمريرات المفتاحية: 4

- العرضيات الصحيحة: 1 من 3

- صناعة فرص محققة: 1

- التسديدات على المرمى: لا توجد

- التسديدات خارج المرمى: 2

- المراوغات الناجحة: صفر من 3

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 5

- فقدان الكرة: 13

يشار إلى أن صلاح اكتفى هذا الموسم بالمساهمة بـ4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفين وصنع اثنين آخرين.

مباراة ليفربول القادمة
الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

