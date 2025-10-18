حصل الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، على بطاقة صفراء ثانية في لقاء ليفربول، عقب الفوز القاتل الذي تحقّق بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج".

واستعاد "البلوز" طريق الانتصارات من جديد، بعد غياب دام ثلاث مباريات، عقب التعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، والخسارة من مانشستر يونايتد 2-1، ومن برايتون بنتيجة 3-1.

وكان ماريسكا قد حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول من اللقاء، بسبب احتجاجه على الحكم أنطوني تايلور، ثم تلقّى البطاقة الصفراء الثانية بعد هدف فريقه الثاني.

وقام المدرب الإيطالي بالاحتفال من خلال الركض نحو لاعبه البرازيلي إستيفاو ويليان، الذي سجّل الهدف الثاني وهدف الفوز في اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+5.

ومن المقرّر أن يلعب تشيلسي، عقب التوقف الدولي، ضد نوتنجهام فورست يوم 18 أكتوبر، في إطار حسابات الأسبوع الثامن.

