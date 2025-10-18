المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لاستفزازه جماهير ليفربول.. لماذا طُرد ماريسكا بعد فوز تشيلسي؟

محمد همام

كتب - محمد همام

11:37 م 04/10/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي

حصل الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، على بطاقة صفراء ثانية في لقاء ليفربول، عقب الفوز القاتل الذي تحقّق بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج".

واستعاد "البلوز" طريق الانتصارات من جديد، بعد غياب دام ثلاث مباريات، عقب التعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، والخسارة من مانشستر يونايتد 2-1، ومن برايتون بنتيجة 3-1.

وكان ماريسكا قد حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول من اللقاء، بسبب احتجاجه على الحكم أنطوني تايلور، ثم تلقّى البطاقة الصفراء الثانية بعد هدف فريقه الثاني.

وقام المدرب الإيطالي بالاحتفال من خلال الركض نحو لاعبه البرازيلي إستيفاو ويليان، الذي سجّل الهدف الثاني وهدف الفوز في اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+5.

ومن المقرّر أن يلعب تشيلسي، عقب التوقف الدولي، ضد نوتنجهام فورست يوم 18 أكتوبر، في إطار حسابات الأسبوع الثامن.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول إنزو ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg