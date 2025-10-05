المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

2 1
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برايتون يحرم وولفرهامبتون من الفوز الأول في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:37 م 05/10/2025
وولفرهامبتون

من مباراة وولفرهامبتون وبرايتون

حرم نادي برايتون مضيفه وولفرهامبتون من تحقيق أول فوز له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والتقى وولفرهامبتون وبرايتون على ملعب مولينو ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وولفرهامبتون يتعادل مع برايتون

وتقدم وولفرهامبتون بهدف أول في الدقيقة 21 بعد أن سدد مونيسيتي كرة قوية ارتطمت في العارضة ثم ارتدت لتصطدم في الحارس فيربروجن قبل أن تسكن شباك برايتون، كهدف عكسي.

وتلقى المدير الفني فيتور بيريرا، مدرب وولفرهامبتون، بطاقة حمراء بسبب اعتراضه المبالغ فيه على القرارات التحكيمية.

وأضاع وولفز الكثير من الفرص المحققة أمام مرمى برايتون، أبرزها كرة يورجن ستراند لارسن التي ارتطمت في القائم.

وتمكن برايتون من إدراك التعادل في الدقيقة 86 بهدف من ضربة رأسية لفان هيكي.

وظل وولفرهامبتون دون أي فوز في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما بقي في المركز الأخير بنقطتين فقط، بينما يظهر برايتون في المركز الثاني عشر بـ9 نقاط.

مباراة وولفرهامبتون القادمة
الدوري الإنجليزي برايتون وولفرهامبتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

23

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي السيتي في وسط ملعب برينتفورد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اشبيلية

اشبيلية

2 1
برشلونة

برشلونة

73

الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح برشلونة واعتراض من لاعبي إشبيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg