حرم نادي برايتون مضيفه وولفرهامبتون من تحقيق أول فوز له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والتقى وولفرهامبتون وبرايتون على ملعب مولينو ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وولفرهامبتون يتعادل مع برايتون

وتقدم وولفرهامبتون بهدف أول في الدقيقة 21 بعد أن سدد مونيسيتي كرة قوية ارتطمت في العارضة ثم ارتدت لتصطدم في الحارس فيربروجن قبل أن تسكن شباك برايتون، كهدف عكسي.

وتلقى المدير الفني فيتور بيريرا، مدرب وولفرهامبتون، بطاقة حمراء بسبب اعتراضه المبالغ فيه على القرارات التحكيمية.

وأضاع وولفز الكثير من الفرص المحققة أمام مرمى برايتون، أبرزها كرة يورجن ستراند لارسن التي ارتطمت في القائم.

وتمكن برايتون من إدراك التعادل في الدقيقة 86 بهدف من ضربة رأسية لفان هيكي.

وظل وولفرهامبتون دون أي فوز في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما بقي في المركز الأخير بنقطتين فقط، بينما يظهر برايتون في المركز الثاني عشر بـ9 نقاط.