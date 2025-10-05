اكتفى نادي مانشستر سيتي بالفوز (1-0) على مضيفه برينتفورد، مساء اليوم الأحد، ليواصل انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وواصل مانشستر سيتي انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحقق الفوز الثاني على التوالي، ما يقربه أكثر من صدارة الترتيب التي يحتلها أرسنال، إذ بات الفارق بينهما 3 نقاط فقط.

تشكيل مانشستر سيتي

- تشكيل مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما، ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، رودري، تيجاني رايندرز، أوسكار بوب، فيل فودين، سافينيو، إيرلينج هالاند.

وضمت القائمة الاحتياطية لمانشستر سيتي كلًا من جيمس ترافورد، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، ريان شرقي، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا وريكو لويس.

وعاد الفرنسي ريان شرقي إلى قائمة مانشستر سيتي أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة، بينما استمر غياب المصري عمر مرموش، فيما من المتوقع بحسب تقارير صحفية أن يعود بعد نهاية التوقف الدولي.

تفاصيل مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي

ولم يتأخر هالاند عن هوايته المعتادة مع مانشستر سيتي، ليسجل في الدقيقة 9 هدفًا افتتاحيًا بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم راوغ أحد المدافعين بالقوة، مصوبًا تسديدة متقنة في شباك برينتفورد.

وجرب فيل فودين التسديد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 18، لكن كرته وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كيليهير.

وفي مشهد أصبح متكررًا في مانشستر سيتي، سقط رودري مصابًا، ليضطر جوارديولا إلى استبداله عند حدود الدقيقة 22، حيث شارك ناثان آكي بدلًا منه.

ومرت تسديدة فودين من داخل منطقة الجزاء بجانب القائم الأيمن لبرينتفورد في الدقيقة 32.

وتألق كيليهير في التصدي لتسديدة تيجاني رايندرز على الطائر في الدقيقة 39.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقًا (1-0) على برينتفورد بفضل هالاند.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر المهاجم البرازيلي إيجور تياجو انفرادًا صريحًا بمرمى مانشستر سيتي، إذ صوب تسديدة ضعيفة لم يجد دوناروما أي صعوبة في التصدي لها بالدقيقة 47.

وكادت إحدى الكرات الرأسية تسكن شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 57، لكنها مرت أعلى العارضة.

واستحوذ برينتفورد على الكرة في الشوط الثاني أكثر من مانشستر سيتي الذي مال من جانبه إلى المناطق الدفاعية، ليلعب بحذر، خوفًا من تعادل صاحب الأرض.

وفي الدقائق الـ+90، ضغط برينتفورد أكثر على مرمى مانشستر سيتي لكنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف، ليحصد فريق الإسباني بيب جوارديولا النقاط كاملة.