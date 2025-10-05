عرض مغرٍ منتظر من ريال مدريد لضم نجم مانشستر سيتي

يخطط نادي ريال مدريد لإبرام صفقة ضخمة في صيف 2026، حيث يستهدف النادي "الملكي" التعاقد مع لاعب من صفوف مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع رودري في صيف 2026، حيث سيقدم النادي الإسباني عرضًا قويًا بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني.

هذا العرض قد يكون مغريًا لنادي مانشستر سيتي للتفكير في بيع رودري، خاصة مع إصابات اللاعب ومشاكله من حيث اللياقة البدنية بعد عودته من الإصابة.

وكان صاحب الـ29 عامًا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2024، لتمثل هذه الإصابة مشكلة لدى اللاعب الإسباني خلال الموسم الحالي.

وانتقل رودري إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2019، في صفقة مالية قُدّرت بـ70 مليون يورو.

وشارك لاعب الوسط الإسباني في 11 مباراة خلال هذا الموسم، ليصنع هدفًا في مسابقة كأس العالم للأندية.

ترتيب الدوري الإنجليزي