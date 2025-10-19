صداع يربك ليفربول في يناير

يمثل خط الدفاع صداعًا في رأس المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث يُعتبر المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من العناصر المرشحة لمغادرة الفريق الإنجليزي هذا الصيف.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في صيف 2026، دون أن يتوصل لاتفاق على تمديد العقد بسبب الأمور المالية، ليرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأفاد موقع "Football Insider"، اليوم الأحد، أن ليفربول قد يوافق على بيع الدولي الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية للاستفادة ماليًا، نظرًا لإمكانية رحيله مجانًا في الصيف.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب نادي ليفربول للاتفاق مع المدافع الفرنسي، إلا أن الاتفاق لم يتم حتى هذه اللحظة.

صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021، في صفقة مالية قُدّرت بـ40 مليون يورو.

وكان ليفربول قد تعرض لضربتين على مستوى الخط الدفاعي في هذا الموسم، بداية من فشل ضم مارك جويهي قائد كريستال بالاس في الصيف، ثم تعرض المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني لقطع في الرباط الصليبي.

