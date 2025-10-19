المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صداع يربك ليفربول في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

10:53 م 05/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

يمثل خط الدفاع صداعًا في رأس المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث يُعتبر المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من العناصر المرشحة لمغادرة الفريق الإنجليزي هذا الصيف.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في صيف 2026، دون أن يتوصل لاتفاق على تمديد العقد بسبب الأمور المالية، ليرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأفاد موقع "Football Insider"، اليوم الأحد، أن ليفربول قد يوافق على بيع الدولي الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية للاستفادة ماليًا، نظرًا لإمكانية رحيله مجانًا في الصيف.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب نادي ليفربول للاتفاق مع المدافع الفرنسي، إلا أن الاتفاق لم يتم حتى هذه اللحظة.

صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021، في صفقة مالية قُدّرت بـ40 مليون يورو.

وكان ليفربول قد تعرض لضربتين على مستوى الخط الدفاعي في هذا الموسم، بداية من فشل ضم مارك جويهي قائد كريستال بالاس في الصيف، ثم تعرض المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني لقطع في الرباط الصليبي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد الدوري الإسباني آرني سلوت كوناني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg