آرسنال يستهدف جوهرة من ريال مدريد

يستهدف نادي آرسنال إبرام صفقة دفاعية جديدة، وتحديدًا من جانب ريال مدريد، حيث يرغب "الجانرز" في مواصلة التدعيمات من أجل الفوز بالبطولات.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" عن وجود رغبة من جانب نادي آرسنال في الفوز بخدمات اللاعب الشاب فيكتور فالديبيناس، والذي يلعب في فريق ريال مدريد كاستيا، كما يلعب مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

صاحب الـ18 عامًا شارك مع ريال مدريد كاستيا في ست مباريات خلال هذا الموسم، وسجل هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

وكان الدولي الإسباني الشاب قد انضم للفريق الثاني في ريال مدريد قادمًا من فريق تحت 19 عامًا في يناير 2025.

ويمتلك الدولي الإسباني عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2029، حيث وقّع على العقد الأخير في 2024.

وجدير بالذكر أن فريق آرسنال يمر بفترة مميزة على مستوى النتائج، سواء محليًا أو قاريًا، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، كما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين بدوري أبطال أوروبا.