المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

آرسنال يستهدف جوهرة من ريال مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:25 م 05/10/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد - صورة أرشيفية

يستهدف نادي آرسنال إبرام صفقة دفاعية جديدة، وتحديدًا من جانب ريال مدريد، حيث يرغب "الجانرز" في مواصلة التدعيمات من أجل الفوز بالبطولات.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" عن وجود رغبة من جانب نادي آرسنال في الفوز بخدمات اللاعب الشاب فيكتور فالديبيناس، والذي يلعب في فريق ريال مدريد كاستيا، كما يلعب مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

صاحب الـ18 عامًا شارك مع ريال مدريد كاستيا في ست مباريات خلال هذا الموسم، وسجل هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

وكان الدولي الإسباني الشاب قد انضم للفريق الثاني في ريال مدريد قادمًا من فريق تحت 19 عامًا في يناير 2025.

ويمتلك الدولي الإسباني عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2029، حيث وقّع على العقد الأخير في 2024.

وجدير بالذكر أن فريق آرسنال يمر بفترة مميزة على مستوى النتائج، سواء محليًا أو قاريًا، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، كما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني آرسنال فيكتور فالديبيناس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg