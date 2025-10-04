صباحك أوروبي.. إصابة رودري.. تعهد ساكا.. ورقم مبابي

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي

جريليش يعاقب بالاس

سجل جاك جريليش هدفًا في الوقت القاتل، منح فريقه إيفرتون الانتصار على حساب كريستال بالاس، في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل جريليش هدفه القاتل في شباك كريستال بالاس، في الدقيقة 90+3، بعدما تلقى كرة عرضية على خط المرمى.

ميرور

إصابة رودري

تعرض رودري لإصابة قوية أثناء مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض رودري لإصابة ليتم استبداله خلال الشوط الأول، لتزداد معاناة مانشستر سيتي، بعد تعرض اللاعب لإصابة جديدة بعد تعافيه مؤخرًا.

تعهد ساكا

تعهد بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال، بتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة، بعد الوصول إلى 100 هدف مع الجانرز.

وقال ساكا في تصريحات إعلامية: "أنا دائمًا متعطش للمزيد، ولكن في هذه اللحظات، علي ألا أعتبر ذلك أمرًا مسلمُا به، خاصة بعد غيابي بسبب بعض الإصابات خلال الأشهر القليلة الماضية".

الصحافة الإسبانية

ماركا

إصرار ديكو

عاد نادي برشلونة لفتح ملف التعاقد مع النجم الألماني كريم أديمي، جناح فريق بوروسيا دورتموند، تمهيدًا لمحاولة ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن المدير الرياضي ديكو معجب بأسلوب أديمي القائم على الضغط العالي والاختراق المباشر، معتبرًا أنه قد يمنح الفريق إضافة مهمة في الموسم المقبل.

غضب أراوخو

عبر الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن غضبه الشديد بعد قرار احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد فريقه خلال الشوط الأول من مواجهة إشبيلية، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة الحاسمة من الشوط الأول تدخلًا جدليًا بين أراوخو ومهاجم إشبيلية إسحاق روميرو، ليشير الحكم مونيث رويث إلى ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو "VAR"، مؤكدًا قراره بعد مشاهدتها على الشاشة الجانبية.

سبورت

رقم مبابي

واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على فياريال بنتيجة (3-1)، في مباراة شهدت تألق فينيسيوس جونيور بتسجيله ثنائية على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى 40 هدفًا في 42 مباراة في الدوري الإسباني، ليعادل بذلك الرقم الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول 42 مباراة له مع ريال مدريد بالليجا، وفقًا لما ذكره موقع توتو ميركاتو ويب.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

مشاركة تاريخية لنجل بوفون

شارك لويس بوفون، نجل الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، للمرة الأولى في الدوري الإيطالي، كبديل مع فريقه بيزا.

ورغم خسارة بيزا أمام بولونيا برباعية نظيفة، لكن لويس شارك في الكالتشيو للمرة الأولى، بعد 30 عامًا على أول مشاركة لوالده أسطورة بارما ويوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق، لكن نجله يشغل مركز المهاجم وأحيانًا الجناح.

شبكة DAZN

الموسم الأصعب لنابولي

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي، أن فريقه سيخوض الموسم الأصعب له، بسبب المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كونتي: "نسير في طريق مجهول تمامًا، في العام الماضي لم نشارك في أي بطولة أخرى، ولا حتى في كأس صغيرة".

وأتم: "لم يكن لديّ فريق مُهيكل بشكل مناسب للتعامل مع هذه الالتزامات، بالمقارنة مع فرق أخرى، مُختبرة جيدًا ومنظمة جيدًا، وجدنا أنفسنا أمام وضع جديد تمامًا مع مجموعة من اللاعبين، كما أُكرر دائمًا، كانت تشكيلة العام الماضي محدودة للغاية".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

استقبال جماهير ليل

رحبت جماهير ليل، بحارس مرمى باريس سان جيرمان الحالي لوكاس شيفالييه، الذي عاد لزيارة ملعب بيير موروا، ملعبه القديم، ولكن بألوان نادي العاصمة الفرنسي.

ولم يُبدِ مشجعوه السابقون أي استياء أو مرارة، إذ استقبلوه بحفاوة بالغة، ورافق ظهوره خلال فترة الإحماء تصفيق حار من جماهير ليل الممتنة، في إشارة محبة لم تفارقه.

RMC

سقوط ليون

نجح نادي تولوز في تحقيق الفوز على ليون في الدوري الفرنسي، خارج أرضه على ملعب الأخير لأول مرة منذ عام 1966.

وسيطر تولوز على جميع مجريات اللعب، واستغل دخول إيمرسون، الذي سجل هدفين، ليحقق فوزًا غير متوقع في الوقت بدل الضائع بنتيجة (2-1).

الصحافة الألمانية

سكاي سبورت ألمانيا

دياز يبهر بايرن ميونخ

أبهر اللاعب الكولومبي لويس دياز، الجميع في نادي بايرن ميونخ، إثر مساهمته بـ9 أهداف في 6 مباريات خاضها بالدوري الألماني هذا الموسم.

وقال المدرب فينسينت كومباني عن دياز: "هو لاعب مثالي بالنسبة لي بسبب نشاطه المستمر والطاقة التي يضيفها في مباريات بايرن ميونخ".

كما حظي لويس دياز بإشادة خاصة من جوشوا كيميتش، بقوله: "العديد من اللاعبين لم يتأقلموا في بايرن ميونخ.. لكن دياز كان حاضرًا وجزءًا من المجموعة منذ اليوم الأول، وهو لا يساعدنا فقط داخل الملعب، بل أيضًا في غرفة الملابس".

كيكر

إنجاز شتوتجارت

حقق نادي شتوتجارت الفوز الثالث التوالي على أرضه دون استقبال أي أهداف، ليكرر إنجازًا لم يحدث منذ 34 عامًا عندما توج باللقب تحت قيادة المدرب كريستوف داوم.

وتمكن شتوتجارت من الفوز (1-0) على هايدنهايم بفضل هدف المغربي بلال الخنوس الذي كان حاسمًا مرة أخرى.

وأصبح شتوتجارت رابعًا في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة، بعد 4 انتصارات وخسارتين فقط.