اعترف أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، أنه سيجري محادثات مع مالك النادي حول مستقبله.

وخسر نوتنجهام فورست أمام نيوكاسل يونايتد، بالأمس الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات صحفية: "أتوقع إجراء مناقشة مع المالك وكل شخص في النادي حول ما شرعنا فيه هنا وأين نحن وما الذي يتعين علينا القيام به، بالتأكيد، نعم".

وأضاف: "إذا أراد الناس تقييمي بعد ثلاثة أسابيع ونصف، فلا أستطيع فعل شيء حيال ذلك، في الوقت نفسه، لا بأس في أن تكون الأمور صعبة، لا بأس".

وتابع: "كان لديّ خيار - كان بإمكاني الجلوس على الأريكة أشاهد المباراة اليوم دون أن أكون في قلبها، كنتُ أفضل أن أكون هنا، أعشق القتال، فماذا لو كان قتالًا، أو صراعًا؟ لا بأس".

وشدد: "إذا لم يعتقد الناس في الخارج أنني الشخص المناسب - أو حتى في داخلي - فلا فرق لديّ، قبلت هذا المنصب مُدركًا أنه سيُمثل تحديًا هائلًا فيما يتعلق بما نسعى إلى تحقيقه وتغيير مسار النادي".

وأتم: "لم يُغيّر أي شيء رأيته خلال الأسابيع الثلاثة والنصف الماضية رأيي في هذا الأمر. أستمتع بتحدي قيادة هذا النادي إلى حيث يجب أن يكون. أنا واثق جدًا من أننا سنصل إلى هناك".

ولم يعرف المدرب الأسترالي، الفوز مع نوتنجهام في أي مباراة من الـ7 التي قاد فيها الفريق، حيث تعادل في مناسبتين وخسر 5 مباريات.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ60 عامًا تولى تدريب نوتنجهام خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.