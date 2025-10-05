أعرب النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بعد قيادة فريقه لتحقيق الفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر مانشستر سيتي على برينتفورد بنتيجة (1-0)، بفضل هدف إيرلينج هالاند، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات هالاند

وقال هالاند في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "يمكنك قول أنني في أفضل حالاتي، لم أشعر قط بحال أفضل مما أشعر به الآن، لذا نعم يمكنك قول ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتحضير قبل كل شيء، الاستعداد للمباريات، يمكنك أن تكون مستعدًا بدنيًا، ولكن عليك أيضًا أن تكون مستعدًا ذهنيًا".

وتابع: "ولأكون صريحا، أعتقد أن كوني طفلاً يجعلني أفضل، لأنني في الواقع أنعزل عن العالم أكثر من أي وقت مضى، لا أفكر في كرة القدم إطلاقًا، بينما أحيانًا في صغري أفكر في هذا وذاك، وربما أقلق قليلًا بشأن بعض الأمور، لكن عندما أعود إلى المنزل أشعر براحة أكبر، لذا أعتقد أنني بحاجة إلى توجيه تحية لابني".

وأتم هالاند تصريحاته: "بالنسبة لي، هذا هدف مثالي، هذا الهدف هو الأفضل، هذا من أفضل أهدافي".