كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يستهدف ضم المهاجم البرازيلي إندريك، لاعب فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكد موقع "fichajes" الإسباني، أن هناك 3 أندية مهتمة بالتعاقد مع إندريك، الذي اتخذ ريال مدريد قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله، بانتقاله على سبيل الإعارة في يناير، للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

ويأتي قرار ريال مدريد، بسبب قلة دقائق اللعب التي حصل عليها إندريك، منذ تولي تشابي ألونسو قيادة الفريق.

وأوضح أن فريقي فالنسيا وريال سوسيداد يرغبان أيضًا في الظفر بخدمات المهاجم الصاعد، لكن ريال مدريد يدرس العروض المتاحة، لاختيار النادي الذي يضمن له الاستقرار، والمشاركة بصورة مستمرة، دون خيار الشراء.

تمر الأندية الثلاثة بأوضاع مختلفة تمامًا، لكنها تشترك في حاجة ملحة، وهي تعزيز هجومها بلاعب يتميز بالحيوية والسرعة والقدرة على تسجيل الأهداف، لذلك يعد إندريك بمثابة فرصة مثالية.

وأضاف أن ريال مدريد لن يتعجل في اتخاذ قراره بشأن إندريك، حيث يريده أن يكتسب الخبرة في بيئة تنافسية، وسيتم حسم وجهته قبل نهاية يناير المقبل.

وأتم أن إندريك سيعود لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، ليكون جاهزًا للمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي، وفقًا لرؤية المدرب تشابي ألونسو.