هالاند ينافس سيمينو.. المرشحون لجائزة لاعب شهر سبتمبر في بريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:18 م 06/10/2025
هالاند

هالاند

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم ترشيح 6 لاعبين في 6 أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي، تألقوا في شهر سبتمبر من البطولة.

ويتنافس كلاً من: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، ريان جرافينبرخ (ليفربول)، عمر ألديريتي (سندرلاند)، مارتن زوبيمندي (أرسنال)، أنطوان سيمينو (بورنموث)، نيك بوب (نيوكاسل)، على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وفتحت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، الباب أمام الجماهير للتصويت لأفضل لاعب في شهر سبتمبر من بين المرشحين الستة.

وستُعلن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، في وقت لاحق من الشهر الجاري، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر.

ويعتبر الثنائي إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينو هم الأبرز لحصد الجائزة بعد تألقهما في شهر سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد خلال 3 مباريات خاضها في شهر سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي.

بينما سجل سيمينو هدفين وصنع هدف آخر خلال 3 مباريات خاضها في شهر سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي هالاند بريميرليج رابطة اللاعبين المحترفين سيمينو

