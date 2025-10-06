المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من 8 فرق مختلفة.. المرشحون لجائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:03 م 06/10/2025
سيمينيو

أنطونيو سيمينيو يتألق في مباراة بورنموث وفولهام

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة، ما يشهد 8 لاعبين من 8 فرق مختلفة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف ليفربول.

المرشحون لجائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر المنصات الرسمية عن 8 مرشحين لجائزة الأفضل هذا الأسبوع، كالتالي..

- مويسيس كايسيدو من تشيلسي: سجل هدفًا في الفوز (2-1) على ليفربول

- جاك جريليش من إيفرتون: سجل هدفًا في الفوز (2-1) على كريستال بالاس

- برونو جيماريش من نيوكاسل يونايتد: سجل هدفًا في الفوز (2-0) على نوتنجهام فورست

- محمد قدوس من توتنهام هوتسبير: سجل وصنع في الفوز (2-1) على ليدز يونايتد

- دونيل مالين من أستون فيلا: سجل ثنائية في الفوز (2-1) على بيرنلي

- ديكلان رايس من أرسنال: سجل هدفًا في الفوز (2-0) على وست هام يونايتد

- أنطوان سيمينيو من بورنموث: سجل هدفين وصنع آخر في الفوز (3-1) على فولهام

- بنيامين سيسكو من مانشستر يونايتد: سجل هدفًا في الفوز (2-0) على سندرلاند

مباراة بورنموث القادمة
الدوري الإنجليزي أنطونيو سيمينيو

