حصل الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي، على جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تفوقه في تصويت جماهير المسابقة.

وتألق كايسيدو في مواجهة تشيلسي أمام ليفربول التي انتهت بفوز البلوز 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج، بعدما افتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج المنطقة، إلى جانب مساهمته الكبيرة في بناء اللعب وقطع الكرات بفضل قدراته الدفاعية المميزة.

ورفع النجم الإكوادوري رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، ليصبح الهداف المشترك لتشيلسي في البريميرليج، متجاوزًا حصيلته التهديفية في الموسمين الماضيين مجتمعين.

كما يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تنفيذًا للتدخلات الناجحة (28) والاعتراضات (18) في الدوري حتى الآن.

وحصل كايسيدو على 31% من أصوات الجماهير، متفوقًا على جناح بورنموث أنطوان سيمينيو الذي جاء ثانيًا بنسبة 22%.

وجاء ترتيب باقي المرشحين كالتالي:

ديكلان رايس (15%)

بنجامين سيسكو (14%)

محمد قدوس (8%)

جاك جريليش (4%)

برونو جيماريش ودونييل مالين (3% لكل منهما).