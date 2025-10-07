المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 0
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

0 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

0 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافسة بين تشيلسي وأرسنال على كاسادو لاعب برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:33 م 07/10/2025
مارك كاسادو لاعب برشلونة

مارك كاسادو

كشفت تقارير إعلامية عن منافسة بين ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين على ضم مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة الإسباني.

سيكون على نادي برشلونة النظر في بيع بعض اللاعبين عام 2026، في ظل سعيه المتواصل لتحسين وضعه المالي، ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن كاسادو من المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب الذي يمتد عقده حتى صيف 2028.

كاسادو شارك مع الفريق الأول بعد وصول هانز فليك صيف 2024، لكن دوره بدأ يتراجع تدريجيا، ولا يُتوقع أن يتغير ذلك قريبا.

وبسبب ذلك قد يقرر النادي بيعه، خاصة أن بيدري وفرينكي دي يونج وجافي ومارك بيرنال يتفوقون عليه في ترتيب الأولويات داخل الفريق.

كان برشلونة يرغب في بيع كاسادو خلال الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من ذلك ذلك لم يكن ممكنا.

وبحسب التقرير، فإن برشلونة مستعد لقبول عرض يتراوح بين 30 و35 مليون يورو، وهو مبلغ في متناول أندية كبرى مثل تشيلسي وأرسنال.

لكن إقناع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بالرحيل سيكون التحدي الأكبر، إذ لم يُبدِ أي نية لمغادرة كتالونيا.

جدير بالذكر أن كاسادو، خريج أكاديمية برشلونة، شارك مع الفريق الكتالوني في 7 مباريات هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.

برشلونة تشيلسي أرسنال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg