منافسة بين تشيلسي وأرسنال على كاسادو لاعب برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن منافسة بين ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين على ضم مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة الإسباني.

سيكون على نادي برشلونة النظر في بيع بعض اللاعبين عام 2026، في ظل سعيه المتواصل لتحسين وضعه المالي، ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن كاسادو من المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب الذي يمتد عقده حتى صيف 2028.

كاسادو شارك مع الفريق الأول بعد وصول هانز فليك صيف 2024، لكن دوره بدأ يتراجع تدريجيا، ولا يُتوقع أن يتغير ذلك قريبا.

وبسبب ذلك قد يقرر النادي بيعه، خاصة أن بيدري وفرينكي دي يونج وجافي ومارك بيرنال يتفوقون عليه في ترتيب الأولويات داخل الفريق.

كان برشلونة يرغب في بيع كاسادو خلال الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من ذلك ذلك لم يكن ممكنا.

وبحسب التقرير، فإن برشلونة مستعد لقبول عرض يتراوح بين 30 و35 مليون يورو، وهو مبلغ في متناول أندية كبرى مثل تشيلسي وأرسنال.

لكن إقناع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بالرحيل سيكون التحدي الأكبر، إذ لم يُبدِ أي نية لمغادرة كتالونيا.

جدير بالذكر أن كاسادو، خريج أكاديمية برشلونة، شارك مع الفريق الكتالوني في 7 مباريات هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.