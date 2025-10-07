رغم مرور 7 جولات فقط على الدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن هناك شيئًا ملحوظًا وهو أن جميع الأندية تعرضت للهزيمة في الموسم الحالي 2025-26.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن فريق توتنهام صاحب المركز الثالث.

ومن المؤكد أنه لن يكسر أي فريق في القريب العاجل رقم أرسنال القياسي والذي نجح خلاله في تحقيق أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أوضح الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر المنصات المختلفة، أطول سلسلة لا هزيمة في الدوري الإنجليزي بشكل عام، وكان أرسنال كالعادة في الصدارة برصيد 49 مباراة.

وجاء فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 44 مباراة، ثم تشيلسي برصيد 40 مباراة.

وفي السطور التالية نستعرض أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ "بريميرليج":

1- أرسنال.. 49 مباراة.

2- ليفربول.. 44 مباراة.

3- تشيلسي.. 40 مباراة.

4- مانشستر سيتي.. 32 مباراة.

5- مانشستر يونايتدز.. 29 مباراة.

6- نوتنجهام فورست.. 23 مباراة.

7- نيوكاسل.. 17 مباراة.

8- ليدز يونايتد.. 14 مباراة.

9- أستون فيلا.. 14 مباراة.

10- توتنهام.. 14 مباراة.

11- برينتفورد.. 12 مباراة.

12- كريستال بالاس.. 12 مباراة.

13- إيفرتون.. 11 مباراة.

14- وولفرهامبتون.. 11 مباراة.

15- بورنموث.. 11 مباراة.

16- سندرلاند.. 10 مباريات.

17- وست هام.. 10 مباريات.

18- فولهام.. 9 مباريات.

19- برايتون.. 9 مباريات.

20- بيرنلي.. 8 مباريات.