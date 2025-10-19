خطوة من مانشستر يونايتد لبقاء ماجواير

بدأت إدارة نادي مانشستر يونايتد أولى خطواته من أجل الإبقاء على المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماجواير الذي ينتهي عقده مع "الشياطين الحمر" في صيف 2026.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ماجواير يأمل في توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد، حيث أجرى مات هارجريفز مفاوضات مع ممثلي اللاعب في وقتٍ سابق.

صاحب الـ32 عامًا قام بتخفيض عقده بنسبة 25% بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ذا صن" بعد فشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأصبح مدافع مانشستر يونايتد يتقاضى راتبًا أسبوعيًا قدره 140 ألف جنيه إسترليني.

وكان ماجواير ارتبط في الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى صفوف النصر السعودي عقب نهاية الموسم حال تجديد عقده مع ناديه.

وانتقل المدافع الدولي الإنجليزي إلى صفوف "الشياطين الحمر" قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2019 في صفقة مالية قدرت بـ87 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك ماجواير في 7 مباريات خلال هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في مسابقتي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة للأندية المحترفة.