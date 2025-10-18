ماريسكا يمهد لرحيل مدافع تشيلسي في يناير

رفض إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، فكرة مشاركة المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي في التدريبات، رغم الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

وعانى "البلوز" من غيابات على مستوى الخط الخلفي، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات، إلا أن هذا لم يجعل ماريسكا يقرر إعادة ديساسي إلى التدريبات.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ديساسي قد يكون مرشحًا للرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصورة أساسية.

وكان ديساسي قد انتقل إلى تشيلسي في 2023، قادمًا من موناكو، في صفقة مالية قُدّرت بـ45 مليون يورو تقريبًا، إلا أن اللاعب خرج على سبيل الإعارة في يناير إلى نادي أستون فيلا.

وارتبط ديساسي بالانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، وتحديدًا لفريق نيوم، إلا أن المدافع الفرنسي رفض الرحيل، مفضلًا الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية.

ولم يشارك صاحب الـ27 عامًا مع تشيلسي في الموسم الحالي، سواء على مستوى البطولات المحلية أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.