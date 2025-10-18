المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ماريسكا يمهد لرحيل مدافع تشيلسي في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

04:50 م 09/10/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي

رفض إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، فكرة مشاركة المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي في التدريبات، رغم الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

وعانى "البلوز" من غيابات على مستوى الخط الخلفي، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات، إلا أن هذا لم يجعل ماريسكا يقرر إعادة ديساسي إلى التدريبات.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ديساسي قد يكون مرشحًا للرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصورة أساسية.

وكان ديساسي قد انتقل إلى تشيلسي في 2023، قادمًا من موناكو، في صفقة مالية قُدّرت بـ45 مليون يورو تقريبًا، إلا أن اللاعب خرج على سبيل الإعارة في يناير إلى نادي أستون فيلا.

وارتبط ديساسي بالانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، وتحديدًا لفريق نيوم، إلا أن المدافع الفرنسي رفض الرحيل، مفضلًا الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية.

ولم يشارك صاحب الـ27 عامًا مع تشيلسي في الموسم الحالي، سواء على مستوى البطولات المحلية أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي ماريسكا ديساسي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

