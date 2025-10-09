ديلي ميل تكشف موقف مانشستر سيتي من ضم أوليسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع مايكل أوليسي جناح فريق بايرن ميونخ الألماني.



وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن مانشستر سيتي يستبعد فكرة التعاقد مع أوليسي في يناير المقبل، ولا يزال من المبكر التنبؤ بما سيحدث في الصيف.



وأضافت أن الموسم المقبل سيكون هناك مكان شاغر في خط هجوم السيتزنز، مع اقتراب نهاية عقد برناردو سيلفا، الذي منح وعدًا لرئيس نادي بنفيكا بالانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.



وأوضحت أن مانشستر سيتي قد فكر من قبل في ضم أوليسي، لكنه سيرى أيضًا مستقبل لاعبيه الحاليين، وعلى رأسهم أوسكار بوب.



وأشارت أنه إذا تألق أوسكار بوب وبقية زملائه كما هو مأمول، فمن غير المرجح أن يُضيف مانشستر سيتي أي لاعبين في الشتاء أو حتى الصيف المقبل، على صعيد الأجنحة.

وكان أوليسي قد تألق مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي، حيث قاد الفريق لحصد لقب الدوري الألماني، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2024-2025، كما نال جائزة أفضل لاعب صاعد في البوندسليجا.