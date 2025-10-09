المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

0 0
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 2
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

1 0
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

ديلي ميل تكشف موقف مانشستر سيتي من ضم أوليسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:42 م 09/10/2025
مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ

مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع مايكل أوليسي جناح فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن مانشستر سيتي يستبعد فكرة التعاقد مع أوليسي في يناير المقبل، ولا يزال من المبكر التنبؤ بما سيحدث في الصيف. 

وأضافت أن الموسم المقبل سيكون هناك مكان شاغر في خط هجوم السيتزنز، مع اقتراب نهاية عقد برناردو سيلفا، الذي منح وعدًا لرئيس نادي بنفيكا بالانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.

وأوضحت أن مانشستر سيتي قد فكر من قبل في ضم أوليسي، لكنه سيرى أيضًا مستقبل لاعبيه الحاليين، وعلى رأسهم أوسكار بوب.

وأشارت أنه إذا تألق أوسكار بوب وبقية زملائه كما هو مأمول، فمن غير المرجح أن يُضيف مانشستر سيتي أي لاعبين في الشتاء أو حتى الصيف المقبل، على صعيد الأجنحة.

وكان أوليسي قد تألق مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي، حيث قاد الفريق لحصد لقب الدوري الألماني، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2024-2025، كما نال جائزة أفضل لاعب صاعد في البوندسليجا.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي بايرن ميونخ أوليسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

