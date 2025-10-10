ديلي ميل: أرسنال يرحب ببيع جيسوس في يناير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي أرسنال ينوي بيع مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.



وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن أرسنال منفتح على بيع مهاجمه في يناير، وسينظر في العروض التي ستصل للتعاقد معه.



على الرغم من أن وضع جابرييل جيسوس غامض حتى الآن، لأن المهاجم البرازيلي لم يشارك منذ تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي أمام مانشستر يونايتد في يناير 2025، وهو يتجه نحو استعادة كامل لياقته البدنية استعدادًا للعام الجديد.



نتهي عقده في صيف 2027. بينما يمتلك آرسنال قوة هجومية كبيرة، بعد التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، مع انتظار عودة الألماني كاي هافيرتز من الإصابة.



فيما يتعلق باللاعبين المغادرين، فقد أطاح أرسنال بعدة لاعبين مثل ريس نيلسون، وياكوب كيويور، وألبرت سامبي لوكونجا خلال الصيف، سواءً بشكل دائم أو على سبيل الإعارة.



وستكون صفقة بيع جيسوس هي الأعلى حال رحيله، بعدما تم التعاقد معه من مانشستر سيتي عام 2022، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب ميكيل أرتيتا بفترات سابقة.



وأوضحت الصحيفة أن أرسنال لا يخطط لشتاء مزدحم، ومن المتوقع أن تكون فترة الانتقالات هادئة في صفوفه، بعدما ضم 8 لاعبين في الصيف الماضي، وأنفق ما يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني.