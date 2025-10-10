المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

ديلي ميل: أرسنال يرحب ببيع جيسوس في يناير

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:09 م 10/10/2025
جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي أرسنال ينوي بيع مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن أرسنال منفتح على بيع مهاجمه في يناير، وسينظر في العروض التي ستصل للتعاقد معه.

على الرغم من أن وضع جابرييل جيسوس غامض حتى الآن، لأن المهاجم البرازيلي لم يشارك منذ تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي أمام مانشستر يونايتد في يناير 2025، وهو يتجه نحو استعادة كامل لياقته البدنية استعدادًا للعام الجديد.

نتهي عقده في صيف 2027. بينما يمتلك آرسنال قوة هجومية كبيرة، بعد التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، مع انتظار عودة الألماني كاي هافيرتز من الإصابة.

فيما يتعلق باللاعبين المغادرين، فقد أطاح أرسنال بعدة لاعبين مثل ريس نيلسون، وياكوب كيويور، وألبرت سامبي لوكونجا خلال الصيف، سواءً بشكل دائم أو على سبيل الإعارة.

وستكون صفقة بيع جيسوس هي الأعلى حال رحيله، بعدما تم التعاقد معه من مانشستر سيتي عام 2022، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب ميكيل أرتيتا بفترات سابقة.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال لا يخطط لشتاء مزدحم، ومن المتوقع أن تكون فترة الانتقالات هادئة في صفوفه، بعدما ضم 8 لاعبين في الصيف الماضي، وأنفق ما يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال جيسوس صفقات أرسنال

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

