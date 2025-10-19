المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم ضربتي لندن.. ليفربول يكافئ سلوت

محمد همام

كتب - محمد همام

05:51 م 10/10/2025
صلاح وسلوت

آرني سلوت مدرب فريق ليفربول

يسعى نادي ليفربول لتأمين استمرار مدربه الهولندي آرني سلوت من خلال تمديد عقده، والذي ينتهي في صيف 2027، حيث ترغب الإدارة الإنجليزية في الإبقاء عليه لفترة أطول.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة ليفربول تعمل على منح سلوت عقدًا جديدًا، في حين يتولى وكيل المدرب الهولندي مهمة التفاوض لإتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة للنادي، تسعى لإتمام اتفاق التمديد قبل انطلاق الموسم المقبل، إذ تخشى دخول سلوت عامه الأخير في العقد دون اتفاق نهائي.

وكان سلوت قد تولى قيادة ليفربول خلفًا للألماني يورجن كلوب، وتمكن في موسمه الأول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل بنتيجة 2-1، كما خسر لقب الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتلقى ليفربول ضربتين موجعتين في آخر جولتين من الدوري، بالخسارة أمام كريستال بالاس 2-1 في لندن، ثم الهزيمة بنفس النتيجة أمام تشيلسي، ما أفقد الفريق صدارة الدوري لصالح آرسنال.

وكان "الريدز" قد بدأ الموسم بقوة، محققًا الفوز في أول خمس جولات، قبل أن يتعثر في الجولتين الأخيرتين.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول غريمه مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "آنفيلد" يوم 19 أكتوبر الجاري.

