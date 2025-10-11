المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
باتريك فييرا: أرسنال يمكنه التتويج بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:53 ص 11/10/2025
أرسنال

لاعبو فريق أرسنال

شدد الفرنسي باتريك فييرا، لاعب أرسنال السابق، على قدرة الجانرز في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد الصفقات الجديدة التي نقلت الفريق إلى مستوى مختلف.

أرسنال يحتل الآن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة، من أول 7 مباريات، متفوقًا على ليفربول صاحب المركز الثاني بـ15 نقطة.

قدرة أرسنال وقيمة الصفقات

وقال فييرا في تصريحات عبر شبكة سكاي:"لا أعلم إذا كان الموسم جيدًا أو لا، لأن مستوى التنافسية في الدوري الإنجليزي عالٍ للغاية".

أضاف: "أعتقد أن ميكيل أرتيتا صنع فريقًا قويًا من خلال اللاعبين الذين تعاقد معهم".

واصل: "الفريق يقدم مباريات قوية، لذا أعتقد أن أرسنال ضمن تلك الأندية القليلة القادرة على التتويج بلقب البريميرليج".

اختتم تصريحاته: "يمكنك الاعتماد على أرسنال لزيادة معدل التنافسية والقتال حتى النهاية، لأن الصفقات الجديدة نقلت الفريق إلى مستوى مختلف".

ويحل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، ضيفًا على فريق فولهام، يوم السبت المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي باتريك فييرا البريميرليج ميكيل أرتيتا

