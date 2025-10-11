المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

برونو فيرنانديز: لم أغلق الباب أمام الانتقال إلى السعودية بسبب كأس العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:48 م 11/10/2025
برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز

أكد البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لم يغلق الباب أمام الانتقال إلى السعودية بسبب كأس العالم.

وارتبط برونو فيرنانديز بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، إلا أنه قرر تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

تصريحات برونو فيرنانديز

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لم أغلق الباب أمام الانتقال إلى السعودية بسبب كأس العالم".

وأضاف: "لم يخطر هذا ببالي قط، أردتُ البقاء في مانشستر يونايتد، والنادي أرادني كذلك، هذا كل ما في الأمر".

وتابع: "أحب الاستمتاع باللحظة، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي الآن هو تمثيل المنتخب الوطني، لأنه مصدر فخر كبير أن أتمكن من اللعب، وما زلت لا أعرف ما إذا كنت سألعب، ناهيك عن ما إذا كنت سأترك مانشستر يونايتد في غضون عام".

وأتم برونو فيرنانديز: "أنا سعيدٌ بمكاني الحالي، لولا ذلك لما بقيتُ، لكن هذا لا يؤثر عليّ".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري السعودي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

