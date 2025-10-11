أكد البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لم يغلق الباب أمام الانتقال إلى السعودية بسبب كأس العالم.

وارتبط برونو فيرنانديز بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، إلا أنه قرر تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

تصريحات برونو فيرنانديز

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لم أغلق الباب أمام الانتقال إلى السعودية بسبب كأس العالم".

وأضاف: "لم يخطر هذا ببالي قط، أردتُ البقاء في مانشستر يونايتد، والنادي أرادني كذلك، هذا كل ما في الأمر".

وتابع: "أحب الاستمتاع باللحظة، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي الآن هو تمثيل المنتخب الوطني، لأنه مصدر فخر كبير أن أتمكن من اللعب، وما زلت لا أعرف ما إذا كنت سألعب، ناهيك عن ما إذا كنت سأترك مانشستر يونايتد في غضون عام".

وأتم برونو فيرنانديز: "أنا سعيدٌ بمكاني الحالي، لولا ذلك لما بقيتُ، لكن هذا لا يؤثر عليّ".