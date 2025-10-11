المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زوبيميندي يكشف.. كيف أقنعه أرتيتا باختيار أرسنال بدلاً من ليفربول؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:24 م 11/10/2025
زوبيميندي

مارتن زوبيمندي لاعب وسط أرسنال

كشف مارتن زوبيمندي، لاعب وسط أرسنال، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى ملعب الإمارات هذا الصيف، متحدثًا عن دور المدير الفني ميكيل أرتيتا في "إقناعه" برفض عروض أخرى، من بينها عرض ليفربول المعروف.

زوبيمندي يكشف أسباب اختياره أرسنال

وقال زوبيمندي في مقابلة مع صحيفة الجارديان إن أرتيتا كان مقنعًا للغاية خلال اتصالاته، مشيدًا بشغفه بكرة القدم واهتمامه بأدق التفاصيل، ما جعله يشعر أن أرسنال هو الخيار الأمثل لمسيرته.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أنه أراد التأكد من اختيار الوقت المناسب للرحيل عن ريال سوسيداد، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويبدأ تجربة جديدة مع الفريق اللندني.

وأشار زوبيمندي إلى إعجابه بفلسفة أرسنال، وشغف النادي باللعب الجماعي، بالإضافة إلى توافر تشكيلة شبابية وطموحة، ما جعله مقتنعًا بأن الفريق قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تدعيم خط الوسط يعزز فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

ويعد زوبيمندي إضافة مهمة لخط وسط أرسنال، الذي شهد أيضًا تدعيمًا بعناصر مثل إيبيريتشي إيزي، وفيكتور جيوكيريس، ونوني مادويكي، وكريستيان موسكيرا، وكريستيان نورجارد، وبييرو هينكابي.

ويأمل المدرب أرتيتا أن يساهم زوبيمندي في جعل خط الوسط أكثر توازنًا وفعالية، مع إمكانية خلق فرص هجومية وتعزيز السيطرة في وسط الملعب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اضغط هنا

